De retour à Kédougou après l’étape de Salémata, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé au lancement des travaux de construction du pôle mère-enfant du centre de santé de la ville. Il s’agit du deuxième chantier sanitaire ouvert par le chef de l’État au cours de la matinée.

Le futur bâtiment sera construit sur deux niveaux et disposera d’une capacité de 61 lits. Il abritera plusieurs services, notamment une maternité, un bloc opératoire, un service de néonatologie, la pédiatrie ainsi qu’une unité d’hospitalisation de chirurgie.

La durée des travaux est estimée à seize mois.

Dans une région où les distances constituent une difficulté supplémentaire pour les femmes enceintes et les nouveau-nés, cette infrastructure vise à répondre aux besoins des populations en matière de prise en charge sanitaire.

Ce projet s’inscrit dans la dynamique de développement mise en avant par le président de la République au cours de sa tournée. Après les grands projets miniers lancés la veille, la construction de cet équipement sanitaire met l’accent sur le renforcement des infrastructures destinées à améliorer les conditions de vie des populations.