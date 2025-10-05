Affaire Pape Malick Ndour : Abdou Mbow dénonce «une prise d’otage politique»

Le député Abdou Mbow, ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY), est monté au créneau ce dimanche pour dénoncer avec vigueur la mesure d’interdiction de voyage imposée au journaliste Pape Malick Ndour, connu pour ses critiques envers le pouvoir en place.

Dans une déclaration rendue publique, Mbow fustige une « tentative d’acharnement » et un « enlèvement assorti d’une humiliation manifeste », qu’il attribue à une « manipulation politique » visant à museler les voix dissidentes.

« Il faut stopper net ces scandaleuses prises d’otages prolifiques ! », s’est-il indigné, estimant que le seul tort du journaliste est « de mettre en lumière, à chacune de ses interventions, l’incompétence du régime ».

Le député déplore également l’absence de notification préalable à Ndour concernant l’interdiction de sortie du territoire :

« Le bon sens voudrait qu’une personne sous enquête judiciaire soit avertie à l’avance d’une telle mesure, pour lui éviter une perte de temps et d’argent inutile. »

Rappelant la jurisprudence de la Cour suprême dans l’affaire Mansour Faye, Abdou Mbow avertit le gouvernement : « Vos intimidations ne passeront pas. Elles se solderont par un échec judiciaire cuisant, car le Sénégal demeure un État de droit. »

Très critique à l’égard du pouvoir, il accuse ce dernier d’« amateurisme » et d’avoir plongé le pays dans un « coma économique profond ».

« Le seul combat qui vaille, c’est de s’attaquer aux vrais problèmes des Sénégalais. Les intimidations ne vous offriront pas une réélection en 2029. Vous ne leurrez plus personne ! », a-t-il conclu.