Dakar-Plateau : Plusieurs rues rebaptisées en hommage aux grandes figures nationales

Lors de sa séance solennelle du 13 septembre 2025, le conseil municipal de Dakar-Plateau, présidé par le maire Alioune Ndoye, a adopté à l’unanimité une décision historique : le changement de noms de plusieurs rues de la commune, afin de rendre hommage à d’éminentes personnalités ayant marqué l’histoire, la culture et la spiritualité du Sénégal.

Animé par une volonté de mémoire et de reconnaissance nationale, le conseil a souhaité inscrire durablement dans le paysage urbain les noms d’hommes et de femmes qui ont contribué à forger l’identité du pays. « Cet acte solennel traduit notre volonté d’enraciner nos espaces urbains dans la reconnaissance de nos héros et modèles, afin que chaque pas dans Dakar-Plateau devienne un rappel vivant de nos valeurs partagées », a déclaré le maire Alioune Ndoye.

Les nouvelles dénominations honorent à la fois des figures historiques disparues et des personnalités contemporaines dont l’œuvre inspire encore aujourd’hui.

Ainsi, la rue Jules Ferry devient rue Serigne Mountakha Mbacké, en hommage au Khalife général des Mourides, tandis que la rue Félix Faure portera désormais le nom de Serigne Babacar Mansour Sy, Khalife général des Tidianes. Le boulevard de la Libération est rebaptisé boulevard Abdoulaye Wade, en reconnaissance des réalisations de l’ancien président de la République.

D’autres rues prennent également les noms de grandes figures de l’histoire nationale :

La rue Ferdinand Foch devient rue Jean Alfred Diallo, en hommage à l’ancien chef d’état-major général des armées.

La rue Joseph Joffre devient rue Ibra Binta Gueye Mbengue, notable lébou ayant accueilli Serigne Touba en partance pour l’exil.

La rue Albert Calmette devient rue Ousmane Tanor Dieng, pour honorer l’homme d’État et serviteur de la République.

La rue François Henry Laperrine est désormais rue Momar Ngom, commerçant et transporteur, figure du Penc de Kayes.

La rue Sadi Carnot devient rue Imam Matar Sylla, grand chef religieux et Cadi, bâtisseur de la première mosquée de Dakar.

Enfin, l’avenue Jean Jaurès porte désormais le nom de Thierno Seydou Nourou Tall, illustre Khalife de la Tidianya.

Le conseil municipal affirme que cette initiative vise à réconcilier l’espace public avec la mémoire nationale, en remplaçant d’anciennes références coloniales par des noms incarnant les valeurs, la foi et le patriotisme sénégalais.

« Nous célébrons autant les grandes figures disparues que celles de notre époque, car il est juste d’honorer les bâtisseurs pendant qu’ils sont encore parmi nous », a souligné Alioune Ndoye, invitant la population à accueillir avec fierté ces changements symboliques.

Par cette décision, Dakar-Plateau s’inscrit dans une dynamique de revalorisation du patrimoine immatériel sénégalais, où chaque rue devient désormais un lieu de mémoire et d’inspiration collective.