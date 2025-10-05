Affaire Pape Malick Ndour : Mamadou Léopold Mbaye dénonce une dérive autoritaire

Le Sénégal glisse dangereusement vers un autoritarisme assumé. C’est l’alerte lancée par Mamadou Léopold Mbaye, membre du Secrétariat politique national de Taxawu Sénégal, dans une déclaration rendue publique. Selon lui, des citoyens sont désormais empêchés de voyager sans décision de justice, sans notification et sans respect du droit. Il s’agit, dit-il, d’une dérive grave, d’une humiliation d’État.

« On ne protège pas une République en piétinant ses propres lois », soutient Mamadou Léopold Mbaye, qui dénonce un régime ne supportant pas la contradiction. À ses yeux, le pouvoir actuel traque, intimide et cherche à réduire au silence toutes les voix libres. « Mais qu’ils se le tiennent pour dit : on ne muselle pas un peuple éveillé et on ne fait pas taire une opposition debout », prévient-il.

Le responsable politique a tenu à exprimer publiquement son soutien à Pape Malick Ndour, récemment empêché de voyager. « Je soutiens Pape Malick Ndour dans cette épreuve, parce que Pape Malick n’est pas une menace, il est une voix du débat, un acteur du dialogue public. Il incarne cette jeunesse qui ose questionner, qui ose parler, qui ose déranger », déclare-t-il.

Pour Mamadou Léopold Mbaye, vouloir réduire au silence Pape Malick Ndour revient à tuer le débat politique et à insulter la démocratie. « S’ils veulent le contredire, qu’ils le fassent sur le terrain des idées, du débat économique et politique. Mais le réduire au silence, jamais », ajoute-t-il.

Le membre de Taxawu Sénégal annonce qu’il se rendra pour la première fois au siège de l’APR, par conviction. « Pour dire que l’injustice n’a pas de couleur politique et que la liberté d’expression est sacrée. Mon soutien à Pape Malick Ndour est un acte de principe. Parce qu’au-delà, il y a la dignité, le droit et la vérité », conclut-il.