Reconquête du pouvoir : Taxawu Senegaal installe son Secrétariat Politique National Provisoire

Taxawu Senegaal poursuit sa réorganisation interne en vue de renforcer sa structuration et sa présence politique sur le terrain. Le samedi 4 octobre 2025, le mouvement dirigé par Khalifa Ababacar Sall a procédé, en son siège sis à Sacré-Cœur, à l’installation officielle de son Secrétariat Politique National Provisoire (SPNP).

La cérémonie s’est tenue en présence des représentants venus des 46 départements du pays, de la diaspora, des alliés politiques, ainsi que des représentants des femmes, des jeunes, des enseignants, des cadres, des sages et de nombreux responsables de base.

Cette installation marque une étape décisive dans le processus de restructuration et de consolidation de Taxawu Senegaal. Le SPNP devient désormais l’organe central de coordination et d’orientation stratégique du mouvement, chargé d’assurer la continuité de l’action militante, de renforcer la cohésion interne et de préparer, dans les meilleures conditions, le Congrès national prévu à la fin de l’année 2025.

Dans son communiqué, Taxawu Senegaal a salué le dévouement constant de ses militantes et militants, tout en rendant hommage à ses alliés politiques pour leur fidélité et leur engagement. Le mouvement a également mis en avant la forte implication des structures de base, en particulier celle des jeunes, des femmes, des enseignants et des cadres, au sein de la nouvelle instance politique.

Taxawu Senegaal réaffirme ainsi sa volonté de se doter d’instruments politiques modernes, efficaces et démocratiques, capables de répondre aux aspirations légitimes du peuple sénégalais.

Fidèle à ses valeurs de rigueur, de démocratie, d’unité et de responsabilité, le mouvement de Khalifa Sall se dit déterminé à poursuivre, avec sérénité et conviction, la voie du renouveau politique et de la refondation organisationnelle, dans le seul dessein de servir la Nation et de défendre l’intérêt général des Sénégalais.