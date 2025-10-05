Le SUTSAS dénonce une « déstructuration inquiétante » du système sanitaire

Le Syndicat Unique des Travailleurs de la Santé et de l’Action Sociale (SUTSAS) tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme sur la gouvernance du secteur de la santé au Sénégal. Dans une déclaration rendue publique le 5 octobre 2025, le Comité exécutif national, le Bureau exécutif national (BEN) et le Secrétariat exécutif permanent (SEP) du syndicat ont dénoncé les conséquences du Décret n°2025-1431 portant répartition des services de l’État, qu’ils jugent à l’origine d’une « véritable déstructuration » du Ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Selon le SUTSAS, l’arrivée à la tête du département d’un ministre médecin et géographe de la santé avait suscité un grand espoir, celui de voir enfin un système sanitaire plus préventif que curatif, en phase avec le combat historique du syndicat depuis sa création en 1976. Mais cet espoir a été vite douché.

« Nous assistons à une médicalisation excessive des directions hospitalières et sanitaires, ainsi que de tous les postes de responsabilité. Ce casting incompréhensible compromet toute vision moderne de gouvernance du système de santé », déplore le communiqué.

Le syndicat estime que la nouvelle organisation, marquée par le retrait de plusieurs services clés, affaiblit gravement la cohérence du ministère. Il cite notamment l’amputation des compétences de la Direction des Infrastructures et de la Maintenance Hospitalière (DIEM), une décision jugée « impertinente », déjà expérimentée puis annulée sous Abdoulaye Wade après l’intervention du SUTSAS.

Autre sujet de préoccupation : la séparation des Directions régionales de la Santé et de l’Action sociale en deux entités distinctes. Pour le syndicat, cette fragmentation « aggrave la précarité des services » au lieu de renforcer la gouvernance territoriale, et ce, dans un contexte de recrudescence des épidémies comme la fièvre de la vallée du Rift et la variole du singe.

Le SUTSAS dénonce également le maintien de deux structures concurrentes dans le domaine de l’hygiène — le Service national de l’Hygiène et la Direction de l’Hygiène publique — qui, selon lui, risquent de créer des conflits de compétences nuisibles à l’efficacité du système.

Par ailleurs, le syndicat se réjouit de la création de la Sous-section SUTSAS de l’Agence de Réglementation Pharmaceutique (ARP), tout en exigeant le paiement immédiat des salaires d’août et de septembre des agents. À défaut, le SUTSAS menace de lancer un mot d’ordre de grève sans préavis à compter du 8 octobre 2025.

Enfin, le syndicat réclame le retour de l’École nationale de Développement sanitaire et social (ENDSS) sous la tutelle du ministère de la Santé, et demande l’admission des infirmiers d’État ayant validé le programme de renforcement des capacités aux concours de Master, conformément à leur nouveau statut (hiérarchie B1).

Pour le SUTSAS, ces revendications sont vitales pour « restaurer la cohérence, la stabilité et la performance du système de santé sénégalais », aujourd’hui menacé par des choix qu’il qualifie de « hasardeux et déconnectés des réalités du terrain ».