La France se dote d’un nouveau gouvernement

Après près d’un mois de tractations menées par le nouveau premier ministre Sébastien Lecornu, la France a officiellement un nouveau gouvernement, le troisième en seulement un an. À peine formé, celui-ci est déjà confronté aux critiques des oppositions de gauche et d’extrême droite.

La présidence de la République a dévoilé dimanche une première liste de 18 ministres. D’autres nominations sont attendues après le discours de politique générale du premier ministre, prévu mardi après-midi. Plusieurs ministres du précédent gouvernement de François Bayrou restent en place, comme Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères, Gérald Darmanin à la Justice, ou encore le président du parti Les Républicains, Bruno Retailleau.

La grande surprise réside dans le retour de Bruno Le Maire, ancien ministre de l’Économie et des Finances pendant sept ans, qui prend cette fois les commandes du ministère des Armées, succédant à Sébastien Lecornu. Roland Lescure, proche d’Emmanuel Macron, hérite du portefeuille des Finances et devra présenter un projet de budget 2026 alors que les finances publiques françaises affichent une dette record de 3 300 milliards d’euros, soit plus de 115 % du PIB.