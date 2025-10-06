Les «mackysard» en danger…Le régime ouvre les dossier «sanglants» des manifestations

Le régime, issue du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), a enclenché les enquêtes sur les violences politiques qui ont secoué le pays entre 2021 et 2024, faisant près de 80 morts. Ce processus judiciaire vise à faire toute la lumière sur ces tragédies, répondant à une promesse de campagne forte du régime de garantir justice aux victimes. La Division des investigations criminelles (DIC) et la Section de Recherches de la gendarmerie sont au cœur de cette démarche.

Cette vague d’investigations, qui touche des événements survenus sous l’administration de l’ancien président Macky Sall, est perçue par de nombreux observateurs comme une « traque » des anciens dignitaires. La convocation de l’ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, devant la gendarmerie illustrent cette tendance. Il a d’ailleurs fermement contesté la légalité de la procédure, soulevant la question de son privilège de juridiction en tant qu’ancien ministre.

L’ancien ministre s’est indigné du fait qu’il n’ait pas été fait appel à l’Assemblée nationale et à la Haute Cour de Justice pour son audition, dénonçant une procédure qu’il estime illégale au regard du droit sénégalais. Bien qu’il ait affirmé qu’il se présenterait pour répondre à la convocation, cette contestation du privilège de juridiction met en évidence les tensions juridiques et politiques qui accompagnent ces enquêtes.

Le régime actuel, mené par le président Bassirou Diomaye Faye, est ainsi en passe d’honorer sa promesse électorale de rétablir la vérité et de sanctionner les responsables des meurtres et des blessures. Pour les nouvelles autorités, ces enquêtes représentent un engagement fondamental pour la réconciliation nationale et la reddition des comptes. L’objectif affiché est de ne laisser aucune impunité planer sur ces événements tragiques.

Cependant, pour que ce processus soit perçu comme crédible et juste, il est impératif qu’il soit mené dans la plus grande neutralité et objectivité. Les dossiers doivent être traités loin des considérations politiques partisanes et des émotions des réseaux sociaux. La pression populaire pour la justice est forte, mais elle ne doit en aucun cas altérer la rigueur du droit et le respect des procédures légales.

L’enjeu est de taille : identifier et mettre face à leurs responsabilités tous les responsables, quel que soit leur bord politique ou leur statut. Que ce soient les donneurs d’ordres, les auteurs directs des violences ou ceux qui ont enfreint le droit dans l’exercice de leurs fonctions, la vérité doit être établie de manière exhaustive. Seule une approche impartiale pourra garantir la légitimité des conclusions.

La question de la justice pour les victimes se heurte également au contexte particulier de la récente loi d’amnistie, adoptée avant l’alternance et ayant annulé un certain nombre de poursuites liées aux troubles politiques. L’étendue et les limites de cette loi dans les enquêtes en cours restent un point de vigilance essentiel pour les familles de victimes et les acteurs de la société civile, car elle pourrait potentiellement entraver certaines poursuites.

Les auditions, notamment celles des familles de victimes prévues ce lundi – dont Issa Sarr, Mor Ndiaye, Astou Ndiaye, et Aminata Ndiaye – marquent une étape significative. Ces plaignants représentent l’espoir d’une justice enfin rendue, matérialisant la douleur et le besoin de vérité de la société sénégalaise, après des années d’attente.

Ce chemin vers la vérité et la justice est complexe et semé d’embûches juridiques et politiques. Il exige de la part de la justice sénégalaise une indépendance et une fermeté sans faille pour s’assurer que les enquêtes aboutissent à la manifestation pleine et entière de la vérité, tout en respectant scrupuleusement le droit pour consolider l’État de droit face à la contestation d’anciens dignitaires.

