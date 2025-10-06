Un enfant fait du trampoline…il meurt d’une crise cardiaque

Les faits se sont déroulés samedi soir au Nikito Domus World, un établissement de loisirs immersif de Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis.

Un enfant de 11 ans sautait sur un trampoline lorsque, soudain, il ne s’est pas senti bien.

Le garçon s’est alors assis avant de perdre connaissance.

Les secours, arrivés sur les lieux, ont tenté de réanimer la victime. En vain. Son décès a été prononcé à 21H35.

Selon les premières constatations, il a succombé à une crise cardiaque. Sa mère et son oncle, qui l’accompagnaient, sont en état de choc.

Une autopsie sera pratiquée pour déterminer les causes de sa mort.

Source : F D