Une mère de 36 ans viole ses trois enfants durant 5 ans

Jeudi, une femme de 36 ans a été mise en examen pour violence, viols et agressions sexuelles sur ses trois enfants.

Les trois victimes étaient âgée de 1 à 12 ans au moment des faits. Les abus se sont produits entre 2017 et 2022 au domicile familial situé près de Loudéac, dans les Côtes-d’Armor.

Ce n’est qu’en 2022, lorsque les enfants ont été placés par l’Aide sociale à l’enfance, que le calvaire s’est terminé. Mais la raison de ce placement était que la mère était alcoolique et le père toxicomane.

Ce n’est qu’en février 2025 que le père de famille poussera la porte de la gendarmerie de Loudéac, avec l’un des enfants, pour dénoncer des viols et des agressions sexuelles qui auraient été commis.

Mais les enquêteurs ont découvert que le père était au courant des abus depuis le début. C’est la raison pour laquelle il a été mis en examen pour non dénonciation de crimes.

Les deux parents n’ont pas été placés en détention provisoire, mais ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire en attendant leur procès.

Source : F D