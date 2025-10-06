Kaolack : Deux morts et sept blessés dans l’effondrement d’un immeuble

Un drame s’est produit ce dimanche à Taba Ngoye, un quartier de la commune de Kaolack, lors d’une cérémonie de mariage. La dalle d’un immeuble R+2 s’est effondrée, provoquant la mort de deux personnes et faisant sept blessés graves, selon un bilan provisoire communiqué par les autorités.

Le commandant du groupement d’incendie et de secours numéro 3, Erasme Samb, a précisé que « les secours ont été alertés pour un effondrement de dalle au quartier Taba Ngoye. Dès notre arrivée, il s’est avéré qu’il s’agissait de l’effondrement d’un immeuble d’habitation R+2. Les opérations de sauvetage ont immédiatement été lancées, ce qui nous a permis d’extraire neuf victimes, dont malheureusement deux corps sans vie et sept blessés graves ».

Les blessés ont été évacués vers l’hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack pour y recevoir les soins nécessaires.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet effondrement tragique, qui a plongé tout le quartier dans la consternation et l’émoi.