Saisie record de billets noirs et de faux médicaments : Les Douanes frappent fort

Les Douanes sénégalaises poursuivent sans relâche leur offensive contre les trafics illicites et le faux monnayage à travers le pays. Deux importantes opérations menées récemment à Dakar et à Koungheul ont permis la saisie de milliers de faux billets et de tonnes de médicaments de contrebande, pour une valeur totale estimée à plus de 228 millions de francs CFA.

La Brigade mobile des Douanes de Pikine, relevant de la Subdivision de Dakar-extérieur (Direction régionale Ouest), a mis la main sur 19 000 billets noirs, dont 10 000 coupures de 500 euros et 9 000 coupures de 200 euros.

L’opération, menée au quartier HLM Grand-Médine, a permis l’interpellation de trois individus, dont un ressortissant d’un pays voisin et deux Sénégalais.

Cette saisie spectaculaire résulte d’un travail de renseignement et de filature minutieusement conduit par les agents. En interrompant le processus de “lavage” des faux billets, les Douanes ont ainsi empêché l’injection de grosses quantités de fausse monnaie dans le circuit économique national.

Dans la région de Kaffrine, les Brigades mobiles de Koungheul et du Poste de Maka Gouye ont réalisé plusieurs saisies majeures de médicaments frauduleux, totalisant une contrevaleur globale de 228 millions de francs CFA.

La dernière opération, effectuée le 2 octobre 2025 à Dimiskha, a conduit à l’interception d’un véhicule Toyota Avensis chargé de 1 144 kg de produits pharmaceutiques et vétérinaires d’une valeur de 41,8 millions de francs CFA.

Quelques semaines plus tôt, entre juillet et septembre 2025, les mêmes unités douanières avaient déjà saisi 1 014 kg de médicaments dissimulés dans une Peugeot 406 en provenance d’un pays limitrophe. La cargaison, interceptée à Diacksao (arrondissement d’Ida Mouride), a été évaluée à près de 186 millions de francs CFA, en collaboration avec les pharmaciens et vétérinaires de la localité.

Ces opérations coup sur coup illustrent la ferme détermination de l’Administration des Douanes à lutter contre les réseaux criminels qui menacent la santé publique et la stabilité économique du pays.

La Division de la Communication et des Relations publiques des Douanes appelle, dans un communiqué, à une collaboration plus active des populations, invitant chaque citoyen à signaler tout acte suspect lié au trafic de faux billets, de médicaments ou d’autres produits prohibés.