Thierno Bocoum soutient de Pape Malick Ndour et appelle à l’abrogation de la loi d’amnistie

L’ancien député et président du mouvement AGIR – Les Leaders, Thierno Bocoum, a apporté un soutien ferme à son « frère » Pape Malick Ndour, à la suite du point de presse tenu par ce dernier. Dans une déclaration publiée ce dimanche, M. Bocoum dénonce les « tentatives d’humiliation » dont l’ancien ministre aurait été victime et s’insurge contre une justice « à deux vitesses ».

Selon lui, le dossier concernant Pape Malick Ndour « aurait pu être traité avec calme et sérénité », mais les autorités auraient choisi la voie de la répression. « Ni son statut d’ancien ministre ni ses droits élémentaires de simple citoyen n’ont été respectés », a-t-il fustigé, rappelant les cas de Badara Gadiaga et Abdou Nguer, toujours en détention, qu’il présente comme des symboles de « résistance face aux intimidations d’un pouvoir aux abois ».

Thierno Bocoum a également évoqué la situation des victimes des violences politiques, citant Pape Abdoulaye Touré et d’autres personnes « assassinées, blessées ou traumatisées » lors des troubles récents. « Plus jamais ça », a-t-il insisté, avant d’appeler à une réforme profonde du système judiciaire.

L’ancien parlementaire a en effet réitéré son appel à l’abrogation de la loi d’amnistie, qu’il juge incompatible avec une justice équitable. « Lorsqu’un président de la République et un Premier ministre obtiennent un non-lieu fondé sur une amnistie qu’ils prétendaient vouloir abroger, il devient indécent de faire preuve de zèle contre des citoyens ciblés », a-t-il déclaré.

Pour Thierno Bocoum, la loi d’amnistie ne saurait être utilisée comme une « arme politique qui protège les amis et frappe les adversaires ». Il conclut : « Sans impartialité, la justice perd son âme et devient un instrument de vengeance. Nous n’accepterons jamais qu’elle s’acharne sur de simples contradicteurs. »