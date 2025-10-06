Le RPN souffle sa première bougie et réaffirme ses ambitions pour le Sénégal

Le Rassemblement des Patriotes pour la Nation (RPN) a célébré, ce vendredi, le premier anniversaire de sa création. Un moment fort pour ce jeune parti politique qui, en un an d’existence, entend déjà s’imposer comme une force nouvelle sur l’échiquier politique et social sénégalais.

Fondé autour des valeurs de patriotisme, d’intégrité et de progrès, le RPN a voulu faire de cette commémoration un symbole de consolidation et de projection vers l’avenir. Devant les militants et sympathisants, le président du parti, Abdourakhmane Ndiaye, a délivré un message empreint d’unité et d’engagement.

« Nous devons continuer à travailler pour un Sénégal plus paisible, plus juste, plus équitable, plus solidaire et plus prospère », a déclaré le leader du RPN, saluant le dévouement de ceux qu’il appelle les Serviteurs-Patriotes.

M. Ndiaye a insisté sur la nécessité d’un engagement collectif pour bâtir un pays fondé sur des institutions fortes et une gouvernance transparente. Selon lui, le développement durable du Sénégal repose sur la participation active de tous les citoyens à la vie politique, économique et sociale.

S’adressant particulièrement à la jeunesse sénégalaise, le président du RPN a lancé un appel vibrant : « L’avenir du Sénégal dépendra de la capacité des jeunes à transformer leur potentiel en réussite collective. »

En une année d’existence, le RPN a multiplié les initiatives de proximité, cherchant à se rapprocher des populations et à porter leurs préoccupations sur la scène nationale. Cette première célébration marque ainsi une étape symbolique dans la structuration d’un parti qui ambitionne de proposer une alternative crédible dans le débat politique sénégalais.

En conclusion, le secrétaire général du parti, Abdourakhmane Ndiaye, a réaffirmé la détermination du RPN à poursuivre sa mission : contribuer activement à l’édification d’un Sénégal meilleur, juste et prospère, fidèle à ses valeurs fondatrices.