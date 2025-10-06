France : Sébastien Lecornu, le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République

Dans un geste surprenant, le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a démissionné de son poste aujourd’hui lundi, moins de 24 heures après l’annonce de la formation du nouveau gouvernement. Il avait pris ses fonctions dimanche soir, dans une tentative du président Emmanuel Macron de sauver le pays de sa crise politique persistante, mais il n’a pas terminé sa première journée en fonction.

Sébastien Lecornu restera dans les annales politiques françaises comme le Premier ministre au mandat le plus court de la Ve République. Après seulement 27 jours à la tête du gouvernement, l’ancien ministre des Armées a remis sa démission à Emmanuel Macron, lundi 6 octobre, moins de 24 heures après avoir présenté la composition de son équipe ministérielle.

Cette démission survient alors que Lecornu était déjà menacé par une motion de censure imminente, portée aussi bien par l’opposition de gauche que par l’extrême droite, toutes deux critiques de sa gestion et du projet de budget présenté. Plus surprenant encore, l’alliance centriste censée le soutenir, dite « socle commun », a exprimé son mécontentement. Gabriel Attal, dirigeant du parti Renaissance, a qualifié la situation de « spectacle affligeant », tandis que Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur et leader des Républicains, a dénoncé un gouvernement ne correspondant pas à la « rupture promise ».

Le record de brièveté de Lecornu dépasse largement celui de Michel Barnier, dont le mandat de premier ministre n’avait duré qu’un peu moins de trois mois en 2024. Cette instabilité rappelle des épisodes historiques sous la IIIe République, notamment les gouvernements d’Alexandre Ribot et de Frédéric François-Marsal, qui avaient également connu des mandats très brefs, renversés rapidement par des majorités parlementaires.

Avec une durée officielle de seulement 836 minutes à Matignon, le gouvernement Lecornu illustre un climat politique tendu, caractérisé par des divisions profondes au sein même de la majorité présidentielle et une opposition déterminée. Emmanuel Macron se retrouve désormais seul face à la crise, dans l’urgence de recomposer un cabinet capable de stabiliser l’exécutif.

Cet épisode marque un tournant délicat pour la Ve République, rappelant les fragilités de l’exécutif en période de forte contestation parlementaire et sociale.