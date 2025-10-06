René Pierre Yehoume : «Ils peuvent tous nous mettre en prison»

René Pierre Yehoume de l'APR Dakar-Plateau et coordonnateur du Mouvement pour la défense de la République (Moder),

Dans une déclaration, René Pierre Yehoume a vivement critiqué la gouvernance actuelle du pays, qu’il qualifie d’« État déshumanisé », tout en apportant son soutien total à Papa Mahawa Diouf, récemment interpellé.

« Ils peuvent tous nous mettre en prison, sauf notre dignité », a lancé M. Yehoume, exprimant sa solidarité avec le militant politique. Pour lui, la situation actuelle du Sénégal traduit un glissement préoccupant vers l’intimidation et la restriction des libertés.

Selon René Yehoume, le gouvernement en place « parle beaucoup plus qu’il n’agit » et peine encore à « intégrer le fait qu’il n’est plus dans l’opposition ». Il dénonce un pouvoir « qui se bat contre lui-même », oscillant entre « manipulation et intimidation », loin de l’esprit de renouveau promis.

Le membre de l’APR n’a pas manqué de citer des exemples pour étayer son propos : « Farba Ngom en est la preuve. Abdou Nguer et Lat Diop en sont la justification : être critique n’est plus toléré », écrit-il, soulignant ce qu’il considère comme une intolérance croissante envers la divergence d’opinions.

Pour M. Yehoume, si le Sénégal aspire réellement à devenir un pays juste et moderne, il est impératif de protéger les droits fondamentaux, de restaurer la crédibilité des institutions et de mettre fin à la dérive autoritaire observée ces derniers temps.