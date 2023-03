Affaire Pape Ndiaye : Le journaliste prêt à revoir sa copie

Le journaliste Pape Ndiaye a bénéficié hier d’un retour de parquet. Le chroniqueur judiciaire de Walf a donc une nouvelle fois passé la nuit au commissariat central. Il a été arrêté pour diffusion de fausses nouvelles et outrage à magistrat.

Sur le plateau de la chaîne privée, il a déclaré que dix-neuf substituts du procureur s’étaient opposés au renvoi en chambre criminelle de Ousmane Sonko, accusé de viol et menaces de mort par Adji Sarr.

Le journaliste serait dans les dispositions de revoir sa copie. «Pape Ndiaye a effectivement confirmé ses déclarations. Cependant, il a voulu également démontrer qu’il peut arriver des situations où la source soit erronée et si tel est le cas, il est prêt à faire amende honorable», déclare dans les colonnes de Source A l’avocat du mis en cause, Me Abdi Nar Ndiaye.

Cependant, le chroniqueur judiciaire n’entend pas révéler l’origine de l’information qui lui vaut sa détention. «Il a répondu qu’il est journaliste et que depuis qu’il est dans ce métier, on ne lui a jamais reproché la diffusion de fausses nouvelles. (Il a ajouté) qu’il est tenu de protéger ses sources», selon Me Ndiaye dont les propos sont repris par Seneweb.