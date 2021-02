Affaire Sonko-Adji Sarr : La DIC arrête un agent de la Sonatel

La Sonatel est éclaboussée par l’affaire Sweet Beauté qui continue de défrayer la chronique. Ce mercredi, les éléments de la Division des Investigations Criminelles ont arrêté Bawar Dia, en service à l’agence Sonatel de la Médina, qui a été discrètement cueilli et placé en garde à vue.

Le mis en cause est soupçonné d’avoir livré les numéros des autorités étatiques qui ont reçu des appels et messages impossibles à reproduire ici, destinés directement au Président de la République. C’est d’ailleurs à cause de ce développement que Fatima Mbengue de Frapp, a encore été arrêtée et placée en garde à vue hier mercredi. Des liens seraient établis entre elle et l’agent de la Sonatel en cause.