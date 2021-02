Covid-19 : Macky reçoit les premiers vaccins et annonce près de 7 millions de doses

La Chine a procédé à la livraison des vaccins Sinopharm pour la lutte contre le coronavirus. La réception s’est faite en présence du chef de l’État, Macky Sall et de son épouse, ainsi que d’autres personnalités. Cette première acquisition est réservée aux cibles prioritaires. 200 000 vaccins qui seront donc pour les personnes âgées de plus de 60 ans, le personnel de santé et les individus présentant de fortes comorbidités.

Le Président de la République a profité de l’occasion pour annoncer l’acquisition de 6 millions 798 mille doses dans les semaines à venir. Macky Sall rappelle que le Sénégal est dans l’initiative Covax avec l’Oms, mais il développe parallèlement sa propre stratégie. C’est dans ce cadre que le pays a dégagé une enveloppe pour acquérir d’autres vaccins.