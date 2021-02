Affaire Sonko…Pathé Gueye dénonce les bateleurs de la République du Sénégal

Cette forfaiture des bateleurs de la République du Sénégal…Par Pathé Gueye

Recevons la consolation de la sagesse populaire qui nous enseigne que c’est au sein de l’adversité et des difficultés, bien plus que dans la vie facile, que se développe l’Homme ! Somme toute, l’Assemblée nationale du Sénégal allergique aux réformes urgentes et sincères est devenue une crèche nationale pour adultes pervertie par de déshonorables députés spécialistes en applaudissements qui demeurent totalement soumis au bon vouloir d’un exécutif incapable et atteint de la boulimique du pouvoir !

Déjà évoquée par plusieurs concitoyens sénégalais, cette perte de crédibilité atavique de notre Assemblée nationale a été pourtant plus qu’un signal. Elle est devenue un avertissement resté inaudible qui devrait, d’abord et avant, conduire les « députés » eux-mêmes à réagir davantage s’ils prétendent, effectivement, encore exercer leur fonction en lien direct avec les intérêts supérieurs du peuple sénégalais.

Hélas ! La bande des comploteurs du Sénégal, encore ligotés dans les profondeurs de la parfaite perfidie politicienne, se remet en œuvre au grand jour pour satisfaire davantage leur chef suprême, le méchant et impopulaire pauvre gueux revêtu du Sénégal. Heureusement, l’information médiatisée circulant à chaque saison de manigance politique contribue toujours, pour une large part, à former le jugement du citoyen sénégalais, du moins à l’éclairer pour qu’il puisse, en son âme et conscience, exercer pleinement sa part de responsabilité ; par-là s’imposer des devoirs salutaires qui rendraient entière et active sa citoyenneté…

Notre cher Sénégal traverse encore une époque douloureuse marquée par la récidive des manœuvres dévoyées à des fins de politique de politicienne. Chose certaine et évidente ! Pour les pensionnaires de la crèche nationale dédiée à la liquidation d’opposants, l’exercice de lever l’immunité parlementaire d’un député est un jeu favori pouvant leur permettre de rompre avec la monotonie qui gangrène leur « institution » et surtout de briser l’indifférence si tenace des citoyens sénégalais à leur égard.

Pendant ce temps, la définition des modalités de fonctionnement des institutions sous la bannière de l’application du principe de la séparation des pouvoirs demeure une exigence majeure pour les États démocratiques modernes. Des choix institutionnels se sont imposés dans tous les États sérieux avec des structures de contrepoids dotées de moyens d’interaction réciproques en fonction du type de régime politique en place. En ce sens, le Parlement sénégalais devrait occuper une place prépondérante et jouer des rôles importants surtout en manière d’orientation et de contrôle de l’action gouvernementale.

En effet, c’est un secret de polichinelle que tout parlementaire devrait représenter le peuple sénégalais, vote seul la loi et contrôle l’action du gouvernement. Par conséquent, il nous paraît fondamental et essentiel pour tout élu du peuple digne de ce nom de s’imprégner du sens et de la portée républicaine de tels privilèges. Or, ce n’était guère le cas de ces petits députés au vu des verbiages ineptes et des masturbations intellectuelles qu’ils nous ont aigrement servis de nouveau pendant cette triste et fatidique journée.

Décidément en suivant ce spectacle soporifique de clowns, Montesquieu n’avait-il pas raison de faire remarquer que tout homme qui a du pouvoir a tendance à en abuser ? Les députés du champion des gueux revêtus prompts à CADAVRER, comme les autres victimes de leur turpitude manifeste, notre concitoyen Ousmane Sonko et à le dévorer à même cru, ont vraiment terni et profané le perchoir de la Place Soweto avec leur charabia.

Pour qui ces guignols déguisés en marron beige se prennent-ils ? Mesurent-ils à quel point ils inspirent encore de la répugnance et du mépris ? Oh my God ! Ils pensent être dans une guérite en dormant de « cet écrasant sommeil de l’ours engourdi et de la sangsue repue » pour ne plus savoir que c’est leur attitude, non leur aptitude qui détermine leur altitude. Plus grave, ils ne se distinguent pas par ce qu’ils sont, mais par ce qu’ils ont ! Ces béni-oui-oui, n’ont rien à perdre pour attendre, car la lueur de leur odieuse forfaiture apparaîtra tôt ou tard de l’horizon. Ce jour-là…

Chers compatriotes Sénégalais, en paraphrasant GEGE, ayons toujours deux tamis sur nous. L’un pour laisser passer le grossier, l’autre pour retenir ce qui est précieux et rare. Précieux et rare ! Oui, précieux et rare parce que seul capable dans le fond de porter au pouvoir avec celles et ceux qui y croient cette noble devise : Travail, Éthique, Espoir/Saxal Jëf.

Pathé Guèye