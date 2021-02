Affaire Sonko : Pape Sarr sert une réplique salée à Seybani Sougou

La prédiction de Seybani sera une tempête dans un verre d’eau

Si une tempête doit s’abattre sur mon Lion ou sur Ndoumbélane sera après que la tornade ait définitivement emporté SONKO.

C’est vrai que le genre humain n’est pas un genre fini et que l’homme est vraiment un être imparfait sinon la plupart des sénégalais attendraient d’en savoir plus sur cette affaire judiciaire politisée. A moins que ce soit comme les pastefaux le disent une affaire politique judiciarisée. Quoiqu’il arrive il se dit et s’écrit beaucoup de choses dans une histoire de mœurs où une fille dit qu’elle a été violée et accuse SONKO, qui rétorque qu’il ne s’est jamais rien passé et qu’il n’a violé personne. Comme dans les affaires de ce style la science sait être encore très précieuse, des prélèvements ont eu lieu derechef et illico presto sur la fille qui accuse le « radié ». Ce dernier qui reconnaît être allé à Sweet Beauté le jour des faits, accrédite la thèse selon laquelle il est désormais le « massé » le plus populaire. Il s’est empressé d’aller à la télé pour expliquer ses lombalgies douloureuses nécessitant les séances de massages, confiées à ce salon de choix et surtout aux douces mains de la sweety-masseuse Adji SARR. Alors comment une petite gâterie nocturne, relaxante, ou tonifiante, a fini par devenir une histoire de viol supposé ? Personne ne le sait et tout le monde spécule. J’ai écrit hier que force restera à la loi même si mon ami Seybani, le « niché » à la Mairie de Paris prédit une tempête sociale.

Non Seybani la majorité de mon peuple est favorable à son Président et ne crois surtout pas que vos cris d’orfraies auront raison de la quiétude des sénégalais. On se soucie plus du coronavirus et des vaccinations et le Lion est allé au charbon pour pouvoir nous promettre des vaccins dès la fin de ce mois. Djarama Macky SALL !

Alors si ce n’est que sur nos concitoyens que tu comptes pour espérer une ébullition ou une mise à feu de Ndoumbélane tu te trompes. La tempête dont tu rêves ne sera qu’une tempête dans un verre d’eau. Crois moi ce n’est rien d’inquiétant, comparée à la tornade judiciaire qui attend ton ami SONKO.

Le « radié », « massé » a été atteint en pleine tête, pour ne pas dire ailleurs, dans ce jeu de touché-coulé politique ou tout se paie cash. Les sénégalais en majorité dépités par son comportement à la limite de l’immaturité, couvent leur honte et leur désolation pour ceux qui voyaient en lui un modèle de pureté et de clarté. Orgueil de radicalisés mis à part, la majorité des « pastefaux » sont très dérangés par la nature des accusations. Ils s’attendaient tous à des explications autres que cette balle que SONKO a fini de se tirer au pied. Je crains bien que ce soit lui qui ait semé beaucoup trop de vent.

On le sait que l’opposition en général brasse du vent et toutes les sorties fake news de la journée d’hier et d’aujourd’hui suffisent à le prouver. Tout y passe de l’exfiltration supposée de Adji SARR, aux accusations fallacieuses de l’honorable Pape Sagna Mbaye, ou encore ces niaiseries sur Moustapha Niasse himself. Mais la justice reste imperturbable et elle attend patiemment la levée de l’immunité parlementaire. Une fois réglée (foutéééééééééte le Malanou kiiray), on s’acheminera vers le dénouement de cette affaire. Les nombreuses tentatives d’infox ne serviront à rien et les menaces de guérilla et d’incendies sociales non plus. Certains se plaisent même à convoquer la France dans ce débat et accusent ma deuxième patrie (Seybani et moi) de tous les noms de macaques.

Les sénégalais sont des êtres réglés et intelligents et comme disait l’autre nous ne consommons pas ces fauves et bêtes sauvages qui rendent dit on les hommes méchants et barbares. Nous ne sommes pas manipulables à souhait et surtout nous ne sommes pas des moutons de panurge comme certains le souhaitent. La tempête que Seybani imagine pour Macky SALL est une sorte de résignation de ce combattant averti, qui sait d’avance que ça sent le roussi. Cette tempête imaginaire n’est rien à côté de ce qui attend SONKO s’il est avéré qu’il a fait « thioukri » au cours de ce massage du siècle. Précisément parce que maintenant, il ne pourra plus dire c’est vrai, mais elle était consentante, après avoir dit à tout le Sénégal, qu’il n’y a rien eu de tout ça et qu’il y’avait même deux masseuses. Il nous vient de radio Kankan et des journaux de ce jour que Mame BA, l’autre sweety-masseuse, n’est pas restée tout le temps de ce massage mémorable. Et qu’on ne nous parle pas de bruits, les viols ne sont pas forcément bruyants. On ne sait plus quoi penser avec ces dénégations fragiles.

Alors Seybani mon frère, comme je l’ai déjà dit, complot ou pas cette affaire est carabinée depuis le début, bien plus que le vent semé en accusant Mamour Diallo. Je crains fort à présent, que ton ami récoltera la tornade, bien pire que cette tempête que tu souhaites à Macky SALL et au Sénégal. Sa waadji, dafa togn domou Sokhna la yakaar. C’est à peine croyable. Massa !!!!

Pape SARR

Duc de Diapal