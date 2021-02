Affaire Sonko…Soumaila Manga (aussi) parle de complot

Il faut vraiment être d’un autre monde pour penser que cette affaire du salon de beauté « Sweet Beauty spa » dans laquelle le nom de Sonko est tristement mêlé n’est pas un complot ourdi au sommet de l’État. D’ailleurs, Sonko a eu le courage d’indexer les comploteurs à savoir Macky Sall, son ministre de l’intérieur et son procureur de l’APR. La rue a aussi compris l’enjeu en s’en prenant aux intérêts de la France (parraine de tous les complots) et aux responsables politiques au pouvoir.

Dans cette affaire, la visée est politicienne et cherche deux choses principalement. Primo, éliminer Sonko de la course présidentielle de 2024 pour au finish n’avoir que de candidats du système. Secundo, salir tout le monde politiquement, y compris Sonko, de sorte que tout le monde se trouvera dans une nécessité de vouloir se blanchir politiquement par une loi d’amnistie générale.

Étant donné que le Patriote en chef reste et demeure, jusqu’à ce stade, un blocage dans ces deux cas de figures, la machine complotiste a été enclenchée avec des Termes de Référence bien précis.

1- L’homme à tout faire du Macky a été repositionné au ministère de l’intérieur. Après avoir honteusement réussi en sa qualité de substitut du procureur spécial auprès de la CREI dans l’affaire Karim Wade et d’Agent judiciaire de l’État dans l’affaire Khalifa Ababacar Sall, le voilà vouloir remettre ça pour atteindre Sonko. Malheureusement pour lui, il a mordu la poussière même s’il faut admettre qu’en amont, une stratégie bien huilée a été mise en place pour coffrer Sonko.

2- Sous le prétexte du « Corona-mensonge », des mesures liberticides ont été prises pour boucler l’axe Dakar-Thiès. Le couvre-feu instauré à Dakar et Thiès n’est en réalité qu’un « Couvre-Sonko » avec comme objectif de contenir la marée rouge-verte qui se déferlerait pour défendre son leader. Là encore, c’est un échec avec la rue qui a réussi à dicter sa loi.

3- Toujours sous prétexte du « Corona-mensonge », on se souvient de la lettre circulaire du ministre de la justice matérialisant le filtrage des entrées et sorties au palais de justice et en autorisant l’accès qu’aux personnes dont la présence est nécessaire. Les audiences du Tribunal du Commerce Hors Classe de Dakar et celles correctionnelles du Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye sont délocalisées au palais de justice qui va davantage être bunkerisé. Ce qui permet le déploiement en masse des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) qui vont devoir quadriller le périmètre du centre ville.

4- Le pouvoir donne l’impression que cette affaire est privée ; ce qui est loin d’être le cas. Quand Macky en personne intervient pour imposer l’omerta à ses partisans, cela veut dire que le pouvoir est « Au cœur » des manœuvres. Écoutez Macky parler : « Bonjour chers camarades républicains, pour le cas Ousmane Sonko accusé de viol, la consigne du parti et de la coalition : ne pas se prononcer sur le sujet ! Excellente journée ! ».

5- Les médias du palais ont laissé la primeur du » Scoop », qui ferai courir tout organe de presse, à un quotidien à la neutralité douteuse. Or, nous savons tous que c’est cette presse du palais qui a toujours eu la primeur des affaires judiciaires. Mais, cette fois-ci, elle fait profil bas tout au début pour donner l’impression que c’est une affaire privée et qu’elle n’est en rien mêlée à la désinformation. Aussi bizarre que cela puisse paraître, cette presse joue même à vouloir faire une vérité qui n’est en réalité qu’un appât pour mener Sonko au hachoir.

6- Un dessein manifeste de faire tomber le » Mythe Sonko » est fomenté en le mettant face avec une jeune fille de 21 ans, à la moralité discutable, qui se permettrait, devant le tribunal et dans les médias, de dire du n’importe quoi sur un Sonko adulé à l’intérieur et à l’extérieur du pays par des millions de personnes. À lire la plainte de la fille, on sent une main invisible derrière. Et puis, qui lui a payé un avocat ? Le même avocat qui était commis par Mamour Diallo dans sa fameuse plainte dans l’affaire des 94 milliards. On nous apprend même que c’est le fils d’un député, membre de BBY, qui est venu cherché l’accusatrice pour la conduire à une destination qu’il est le seul à pouvoir nous expliquer.

Compte tenu de tous ces éléments évoqués, il faut admettre que c’est la vérité qu’il faut chercher à faire éclater dans cette affaire. La justice n’a pas sa place ici pour entendre Sonko car il n’est qu’une victime qui n’a pas encore fait valoir ses droits de demander réparation du préjudice subi.

Tous sont unanimement en phase sur le caractère partisan de notre justice. Lorsque celle-ci est mise en branle en mode fast-tract, sa vérité est colorée depuis le départ. En de pareils cas, la justice ne voit aucune autre vérité que celle consistant à envoyer l’accusé (Sonko) derrière les barreaux.

Maintenant, reste la réponse de la rue pour empêcher la mise à mort politique du Patriote en chef. La première manche a été remportée par la rue qui a freiné le ministre de l’intérieur dans son dessein de livraison de Sonko à la section de recherches.

Dans la suite de ce dossier transmis au parquet et confié au 8ème cabinet, la machine judiciaire semble mise en mode fast-track avec la saisine de l’Assemblée nationale pour la levée de l’immunité parlementaire de l’honorable député Ousmane Sonko. La rue parviendra t-elle à rééditer un « 23 juin bis » pour stopper nette cette levée de l’immunité parlementaire le jour J ? L’avenir nous édifiera.

Ce qui est constant dans cette affaire, chacune des parties prenantes a son terrain favori. Seule la rue pourra sauver le soldat Sonko. Et si la rue n’arrivait pas à empêcher la levée de l’immunité parlementaire de l’honorable député Ousmane, la justice ne lésinera pas sur les moyens pour l’envoyer au Cap Manuel. À cet instant précis, la rue parviendra-t-elle à sortir Sonko de Cap Manuel pour le conduire au Palais ? Comme pour dire « De la Prison au Palais ». Je donne ma langue au chat !

Mon soutien indéfectible à M. Ousmane Sonko !

Qu’Allah, Le Meilleur Juge, Veille sur vous !

Amin !

Soumaila Manga, président Debout Pour La Patrie-DLP

Membre Mouvement JUSCA