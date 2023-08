Ahmed Aidara s’engage à apporter 50.000 parrains à Malick Gackou

En préparation pour l’élection présidentielle de 2024, Malick Gackou, recalé lors de la précédente élection pour défaut de parrainage, a reçu des assurances de son maire Ahmed Aidara. La réunion générale de la coalition « Gackou 2024 » qui a eu lieu le 26 août à Wakhinane Nimzatt a été l’occasion pour le maire de la ville de Guédiawaye d’affirmer sa confiance pour le parrainage de son leader.

« Le parrainage est une formalité pour le président Malick Gackou vu son expérience, représentativité, l’ancrage de son parti sur le territoire national et la diversité des mouvements et partis qui constituent sa coalition. Je prends l’engagement d’apporter 50.000 parrains à Malick Gackou et j’invite les alliés à travailler pour la victoire de notre candidat qui est la seule alternative crédible pour sauver le Sénégal et le mettre sur les rampes du développement », a déclaré Ahmed Aidara.