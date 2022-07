Aïda Mbodj et Mame Diarra Fam…Les grandes menteuses de Yewwi et Wallu

Selon toute vraisemblance, Aïda Mbodj et Mame Diarra Fam deux femmes leaders des coalitions Yewwi Askan Wi de Ousmane Sonko et Wallu Sénégal de Karim Wade, ont annoncé que le président Macky Sall ne voulait pas aller aux élections Législatives et qu’il avait déjà préparé un discours dans ce sens. Comment des politiciens aussi responsables peuvent-ils débiter de telles inepties quand on sait que l’irrecevabilité de la liste titulaire de Yewwi profite à la coalition de Macky Sall… ? Voici, les pires mensonges de Aïda Mbodj de Yewwi et de Mame Diarra Fam de Wallu…

Assurément, ces deux femmes sont des menteuses professionnelles. Toutes leurs stratégies pour chercher à séduire les Sénégalais, consistent à tenter la manipulation. Comment peut-on faire croire aux Sénégalais que le Président Macky Sall ne voulait pas aller aux élections ? Une absurdité pareille ne peut sortir que de la bouche de menteuses professionnelles comme elles. Mais, puisqu’elles sont habituées à la manipulation, rien ne peut les empêcher de toujours mentir.

Sur le plateau de l’émission « Faram Facce » de la TFM du mercredi 6 juillet, l’on a entendu Aïda Mbodj qui déclare trop bien connaître le Président Macky Sall, que ce dernier ne sait qu’une seule chose, semer la division partout où il passe, à l’intérieur des partis politiques, des familles… Le comble ! Aïda Mbodj passait naguère pour être la porteuse de valises de Macky Sall lorsqu’il était Premier ministre sous le régime du Président Me Abdoulaye Wade. Partout où elle passait, elle ne cessait de faire les louanges du Président Macky Sall, à lui tresser des lauriers.

Et aujourd’hui, c’est cette femme qui après avoir trahi Macky Sall lorsque ce dernier commençait à vivre les pires instants de sa carrière politique car subissant toutes sortes de complots au sein de la République, des instances du PDS, ose regarder dans les yeux les Sénégalais. Et venir leur dire aujourd’hui tout le contraire de ce qu’elle disait de Macky Sall. Si la honte pouvait tuer…

N’oublions surtout pas qu’on est au Sénégal où une certaine catégorie de personnes aime toujours jouer les amnésiques quand la situation les arrange. Et Aïda Mbodj est de cette race. N’est-ce pas elle qui traitait l’ancien Président de la République du Sénégal Me Abdoulaye Wade de Fantomas, lors de la campagne de l’élection présidentielle de 2000, avant de finir par rallier avec armes et bagages le PDS dès que la victoire du Pape du Sopi fut proclamée.

Mame Diarra Fam est de la même veine que Aïda Mbodj. C’est elle qui a cherché à faire croire à tout le monde que le 17 juin, elle n’était pas sortie pour manifester, alors qu’elle s’était déplacée jusque devant le domicile de Barthélémy Dias, vêtue en tenues de manifestant. Mais, puisque c’était la seule stratégie pour elle d’échapper à une condamnation par la justice, elle a sorti cette histoire à faire dormir debout tout le monde.

Tout ceci montre comment Aïda Mbodj et Mame Diarra Fam ont cette capacité à monter des histoires pour faire avaler aux Sénégalais toutes sortes d’histoires. Sinon, comment elles peuvent oser sortir pour clamer que Macky Sall ne voulait pas la tenue des élections législatives au 31 juillet, alors que toute l’administration a été mise en branle pour son organisation…

Il est temps d’arrêter Aïda Mbodj et Mame Diarra Fam. Heureusement que les Sénégalais ne sont pas dupes. Aïda Mbodj et Mame Diarra Fam mentent tant qu’elles se sont discréditées aux yeux de l’opinion. Beaucoup de Sénégalais commencent à découvrir leurs véritables visages. Mame Diarra Fam comme Aïda Mbodj ont du mal à travers les débats d’idées à convaincre les Sénégalais, leur seul argument est de monter des histoires à faire dormir debout.