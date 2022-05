« Aïda Mbodji ne fait plus rêver à Bambey », selon…

A Bambey, le mythe Aïda Mbodji tombe. La vérité des vérités est que Madame Aïda Mbodji ne représente plus rien dans le Baol et, particulièrement, au niveau du département de Bambey. Elle ne fait plus rêver et c’est ce qu’elle a bien compris en allant chercher refuge à YAW. Elle a perdu toute crédibilité. Elle refuse, aujourd’hui, de se rendre à l’évidence. Elle est une femme du passé et en profond déphasage avec les réalités politiques de l’heure. Pour revivre, elle est allée négocier une place sur la liste nationale de YAW/Wallu.

Cette dame a fait tous les régimes et n’a été d’aucune utilité pour les populations de Bambey Commune et département. Le Maire Assane Dia a bien fait de rejoindre son camp d’antan. Il a toujours soutenu le Président de la République Macky Sall et il est donc le bienvenu chez sa famille naturelle. Alors, personne ne doit trouver à redire à ce propos.

La bande à Sonko et consorts nourrissent des desseins inavoués sinon comment comprendre leurs agissements aux antipodes de la démocratie et de l’Etat de droit ? Qu’ils acceptent les règles du jeu au lieu de s’adonner à de basses manœuvres qui ne les grandissent pas. J’en appelle à la bonne conscience des citoyens sénégalais. Aux jeunes, notamment, je demande de rester sereins et de ne pas brûler ce beau pays que nous avons en partage: le Sénégal. Il vaut tous les sacrifices pour ne pas le faire entrer dans le précipice.

Ndeye Marème Sarr

APR Bambey

Secrétaire élue Conseil départemental de Bambey

3ème adjointe Maire de Lambaye

patronne des Jeunesses féminines

de BBY Bambey