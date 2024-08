Aide à la presse et dette fiscale : Les patrons de presse répondent au ministre de la Communication

Les patrons de presse reviennent à la charge après la sortie du ministre de la Communication étalant les chiffres sur la dette fiscale et le Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP). Lors de leur point de presse de ce jeudi, ils ont magnifié leur plan d’action enclenchée à la suite de l’asphyxie fiscale menée par l’Etat contre eux.

Les membres du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse au Sénégal (CEDPS) ont d’emblée déclaré que les propos tenus par le ministre de la Communication ne sont pas fondés. Ils soutiennent que cette déclaration a pour but de jeter le discrédit sur la presse et qu’elle est colorée à des fins politiques.

Voici l’intégralité de la déclaration du Conseil des Éditeurs et Diffuseurs de Presse du Sénégal (CDEPS) :

Le Conseil des Éditeurs et Diffuseurs de Presse du Sénégal (CDEPS) a, après le grand succès de la journée sans presse du 13 août 2024 et l’évaluation qui en a été faite, salué, dans son communiqué publié le 16 août 2024, l’appel du président de la République pour un «dialogue rénové avec la presse» sur la situation générale» de la presse tel que libellé dans le communiqué du Conseil des ministres du 14 août 2024.

En revanche, le CDEPS a enregistré avec effarement les déclarations du ministre en charge de la Communication, à propos de la situation fiscale des entreprises de presse et la gestion du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP). Nous dénonçons la fausseté des annonces faites à l’occasion de ces interventions publiques. Il s’agit d’une opération de manipulation et de diabolisation à des fins politiques pour saper la crédibilité de la presse et/ou pour organiser la disparition d’entreprises pour en créer d’autres totalement acquises à des causes partisanes.

Sur la fiscalité des entreprises de presse

Le CDEPS note que les montants des dettes fiscales dues par les entreprises de presse et annoncées par le ministre sont inexacts et constate que le chiffre décliné est un fourre-tout de 40 milliards FCFA, qui agrège Droits simples, Taxation d’office et Pénalités. C’est une méthode infamante pour le CDEPS qui trouve scandaleux que, de tous les secteurs économiques du pays, les entreprises de presse sont les seules dont les autorités publient illégalement les données en violation totale du secret de leur situation fiscale.

Le CDEPS dénonce l’utilisation de telles méthodes qui visent à braquer l’opinion publique contre les entrepreneurs de presse ainsi présentés comme des hors-la-loi.

Ainsi que le CDEPS l’a annoncé dans son communiqué du 16 août 2024, les entreprises de presse continuent comme elles l’ont toujours fait de travailler avec les services fiscaux à chaque fois que nécessaire. Les entreprises de presse ne refusent donc pas de s’acquitter de leurs obligations fiscales et ne peuvent pas accepter que les autorités les privent de leur droit de faire aménager le versement de ce qui est dû.

Sur la situation sociale des entreprises de presse

Le CDEPS reste conscient qu’il y a des efforts à faire, mais trouve inconcevable qu’un ministre de tutelle ne fonde pas son argumentaire sur des statistiques de services étatiques et ne prend en compte qu’un échantillon de 217 journalistes, alors qu’actuellement il y a 2118 personnes qui détiennent la carte nationale de presse sur 2700 demandes. L’État ne disposerait-il pas de services qualifiés pour mener des enquêtes fiables sur la situation sociale des entreprises de presse en termes de contrats enregistrés, de salaires et de cotisations sociales?

Le CDEPS dénonce cette manipulation du ministre en charge de la Communication pour créer des tensions et à quelle fin? – entre employeurs et employés.

Sur le Fonds d’Appui et de Développent de la Presse (FADP)

Les montants annoncés par le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique sont sciemment incomplets et ne fournit pas la liste de tous les bénéficiaires dont les entreprises de la presse ont toujours revendiqué sa publication. Le CDEPS s’étonne de la politique de «clarification sélective» du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.

Le CDEPS demande que les services d’Inspection de l’État fassent la lumière sur les montants effectivement alloués aux entreprises de presse et sur les 800 millions de francs de l’aide à la presse détoumés, parce que n’étant pas allés aux entreprises de presse.

Enfin, le CDEPS condamne toute insinuation tendant à impliquer les représentants de la presse au Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP). Et le CDEPS rapnelle que les quatre (04) représentants désignés (CDEPS, APPEL, SYNPICS, URAC) 3/3 un statut d’observateur, tel que stipulé à l’article 5 du Décret n°2021-178 fixant alités d’organisation fonctionnement du Fonds, qui dispose en ses alinéas 3, 4 et 5:

<<Les représentants des organisations et l’Administrateur participent aux réunions du Conseil de gestion avec voix consultative».

<<Ils ne prennent pas part aux délibérations». «L’Administrateur du FADP assure le secrétariat des réunions du Conseil. Le Conseil de gestion peut s’adjoindre toute personne ressource».

Donc ils sont consultés, donnent leurs avis, mais ne sont pas associés aux validations et décisions finales.

En conclusion, le CDEPS tient à rappeler qu’il a formulé à plusieurs reprises des propositions aux autorités pour une meilleure prise en charge des problèmes du secteur et a toujours noté le manque de volonté du gouvernement pour une régulation de la presse, préalable pour asseoir un écosystème viable.

La presse ne saurait se développer et atteindre les objectifs utiles pour l’entreprise, les acteurs et la République si les autorités en font un secteur ennemi à abattre pour installer un silence total sur le fonctionnement du pays.

Dakar, le 21 août 2024.