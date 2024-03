Aïssata Tall Sall : « Je souhaite plein succès à Bassirou Diomaye Faye »

« L’élection présidentielle du 24 Mars 2024 est désormais une page tournée au Sénégal », a déclaré d’emblée Aïssata Tall Sall. La ministre de la Justice admet la victoire du Président Bassirou Diomaye Faye dans une publication sur Facebook. Elle a également encouragé le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), Amadou Bâ.

« Je tiens avant tout à féliciter la Coalition Diomaye-Président 2024 et son candidat vainqueur, Bassirou Diomaye Faye. Je lui souhaite plein succès à la tête du Sénégal. Je voudrais également féliciter notre candidat, le Premier Ministre Amadou Ba, pour la détermination courageuse qui a été la sienne », a écrit Aïssata Tall Sall. Ce, tout en remerciant les « Sénégalais, qui dans le calme et le respect mutuel, ont exprimé et fait librement leur choix ».

Par ailleurs, l’ancienne ministre des Affaires étrangères a tenu à faire savoir : « J’exprime toute ma reconnaissance et ma gratitude aux militants de Osez l’Avenir et plus particulièrement aux populations de la Commune de Podor et celles du Fouta pour avoir brillamment fait gagner notre candidat dès le premier tour. Notre combat pour un Sénégal meilleur se poursuivra ! ».