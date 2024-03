Blaise Pascal Cissé félicite Sonko et Bassirou Diomaye Faye

« Toutes mes félicitations au parti PASTEF suite cette belle victoire au premier tour qui a consacré M Bassirou Faye 5e Président de la république du Sénégal. Mention spéciale à mon ami et frère M le Président Ousmane Sonko. Mes félicitations vont de même à la jeunesse à la presse aux activistes et à tout le peuple sénégalais. Vivement un Sénégal nouveau, de paix et de développement économique et sociale au profit de tous ses enfants. Dalaal Jamm son excellence Monsieur Bassirou Faye Président de la république du Sénégal », a réagi Blaise Pascal Cissé dans une note parvenue à la rédaction de Xibaaru.