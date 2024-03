Premier discours…Bassirou Diomaye Faye exprime sa reconnaissance aux sénégalais et…

Pour sa première déclaration, le Président élu Bassirou Diomaye Faye a tenu à exprimer sa reconnaissance envers tous les candidats ayant concouru dans l’élection présidentielle du 24 mars 2024, ainsi que les citoyens sénégalais qui lui ont accordé leur confiance.

« Le Sénégal m’a choisi pour changer le cours de notre nation, et je suis profondément reconnaissant pour cet honneur. Je tiens à saluer tous les candidats qui ont participé à cette élection avec dignité et respect. Leur engagement envers notre démocratie mérite notre respect et notre gratitude », a déclaré le Président Faye.

S’engageant à œuvrer pour un Sénégal meilleur, le Président nouvellement élu a souligné son engagement envers l’unité nationale et le développement inclusif. « Ensemble, nous allons construire un Sénégal plus fort et plus prospère », a-t-il déclaré