Aïssata Tall Sall : «La Haute Cour de Justice n’est pas une cour quelconque…»

Aïssata Tall Sall n’hésitera pas à se présenter devant la prochaine Haute Cour de Justice. C’est ce qui ressort de sa déclaration faite ce vendredi lors d’une rencontre des élus de Takku Wallu.

« Ces gens-là font comme si c’était eux qui avaient créé la Haute Cour de Justice », a-t-elle réagi d’emblée, pointant du doigt le nouveau régime. Elle a rappelé que cette cour existe depuis bien longtemps et qu’elle avait déjà jugé le président Mamadou Dia en 1963.

L’avocate a précisé que la Haute Cour est composée de magistrats issus des cours et tribunaux. D’ailleurs, le président de cette cour est le président de la Cour suprême, tandis que le parquet est occupé par le Procureur général près de cette même cour.

L’ancienne ministre de la Justice a affirmé être prête à se défendre devant cette cour, car elle estime que son impartialité est garantie, malgré la présence de députés dans sa composition.

« La Haute Cour de Justice n’est pas une cour quelconque avec n’importe qui pour régler des comptes. C’est un procès normal où la personne comparaissant a le droit de se défendre et de présenter ses arguments. Ils n’ont qu’à l’installer. Si on doit y aller, nous nous défendrons. Certes, sa particularité est d’inclure des députés, mais elle offre la garantie que des magistrats assermentés et impartiaux examineront les affaires contradictoirement et rendront leur jugement », a-t-elle conclu dans son argumentaire repris par Senego.