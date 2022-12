Aissatou Diop Fall : « Je n’ai jamais vu Adji Sarr, mais on se parlait »

Aissatou Diop Fall se dévoile petit à petit. Dans l’émission « Ndoumbelane », la journaliste a avoué qu’elle parlait au téléphoné, avec Adji Sarr. Une information de taille qui en dit long, sur ses positions et critiques acerbes contre Ousmane Sonko.

« Je n’ai jamais vu Adji Sarr, mais on se parlait de temps en temps, au téléphone. Mais depuis un certain temps, on se parle plus parce qu’elle a fait deux choses qui font que j’ai peur d’elle. La première chose, c’est l’enregistrement de Mamour Diallo sur l’affaire Sweet Beauté, et la vidéo de l’audition dans le bureau du Doyen des juges avec Ndeye Khady Ndiaye qu’elle avait publiée » , a déclaré la journaliste reprise par Senego.