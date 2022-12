Boycott de la journée de la décentralisation : L’AMS répond au REELS

L’Association des Maires du Sénégal (AMS) tient à apporter un certain nombre de précisions au regard de la déclaration faite ce jour par le « Réseau des Elus Locaux du Sénégal » (REELS).

L’AMS est une association apolitique et regroupe tous les Maires du pays qui en sont membres de droit

La tenue de l’assemblée générale de renouvellement de l’AMS, a été couplée à la journée nationale de la décentralisation par souci d’efficacité et de rationalité en profitant de la présence de tous les Maires

Pour les deux événements, comme d’habitude, les convocations ont été envoyées à tous les Maires à travers les adresses électroniques et à travers les médiats. Ce n’est pas l’Etat qui se charge de convoquer les Maires et Présidents de conseil départemental, c’est leurs associations faîtières, l’AMS et l’ADS, qui le font

Que l’on sache, l’association dénommée « REELS », n’a pas encore de reconnaissance officielle, si même des démarches ont été engagées pour obtenir un récépissé, comme le demandent les lois et règlements de ce pays

La Journée Nationale de la Décentralisation(JND) a été instituée par le Président de la République pour marquer l’importance qu’il accorde aux avancées à opérer dans notre politique de décentralisation et pour donner toutes les chances de succès à la territorialisation des politiques publiques, en dotant mieux et plus de ressources aux collectivités territoriales, en responsabilisant plus grandement les Elus locaux, et en leur faisant un statut à la mesure de leur rôle dans l’accomplissement de leurs missions de proximité.

La Journée Nationale de la Décentralisation présidée par le Président de la République en personne est donc un moment de dialogue et de concertations entre l’Etat central et les collectivités territoriales pour procéder chaque année à une évaluation de notre politique de décentralisation, pour dégager les pistes à emprunter vers un meilleur partage des pouvoirs et des responsabilités entre l’Etat et ses démembrements.

Appeler par conséquent à un boycott ne peut qu’émaner d’un calcul politicien de circonstance sous des prétextes bien légers qui ne peuvent engager les Maires, qui sont au contraire invités à venir massivement participer à cette rencontre républicaine importante.

Fait à Dakar, le 10 décembre 2022 LE BUREAU DE L’AMS