Alassane Kitane : « La magie n’a jamais réussi à tirer un peuple de la misère »

L’éthique de l’effort personnel que nous donne le pic (oiseau)…Par Alassane Kitane

Les signes de la nature. Cet oiseau n’a pas de bras, mais son bec est son outil. Nous devons méditer sur les signes de la nature pour occuper la place qui est la nôtre au sein de cet univers.

Nous n’avons jamais les moyens qu’il faut pour réussir, sinon la réussite n’aurait pas de sens. Nous n’avons jamais suffisamment d’opportunités pour être des héros, sinon l’héroïsme serait synonyme de quiétisme. Tout est question de détermination, de choix, d’identification claire d’objectifs précis et d’abnégation dans la lutte pour atteindre ces objectifs. Le monde n’est pas fait par la magie, ce sont des hommes qui l’ont bâti. Être jeune est certes difficile, c’est une situation incertaine faite d’angoisse, mais c’est l’espoir qui fait travailler. L’espoir n’est pas dans le quiétisme du joueur de loterie, il réside plutôt dans l’engagement résolu à sortir de la précarité.

Tout le monde peut s’en sortir, il n’y a pas de raison d’abdiquer. Ce pic doit tailler dans le tronc d’arbre un logis pour sa partenaire et sa future progéniture, il s’y met sans relâche, sans une quelconque foi en une aide extérieure. Un jour viendra, il y logera avec sa progéniture et devra faire face à d’autres défis : la menace des serpents prédateurs, des rongeurs, etc. Tant pis ! Il exploite ce que la nature lui a donné : un bec et une tête en forme de marteau. C’est ce qu’on appelle agir sans espoir, car l’espoir est dans l’acte libérateur, producteur de moyens de vivre. Le travail est la seule voie de salut. La magie n’a jamais réussi à tirer un peuple de la misère.

Jeunes de mon pays formez-vous, labourez et forez la terre, planter des arbres, formez-vous aux différents métiers. Ce n’est pas le métier qui fait la grandeur de l’homme, c’est l’homme qui fait la noblesse du métier. Les métiers qui étaient naguère réputés être vils sont devenus nobles par le génie de ceux qui les exercent. Tout est dans l’envie de faire bien, de faire des performances dans son domaine. Avec autant de terres et de bras, le Sénégal devrait être grand exportateur de vivres. Avec autant de potentialités hydriques, l’importation de vivres nous accuse tous !

Aujourd’hui notre jeunesse est livrée à n’importe quel charlatan ou populiste, elle n’est ni éduquée ni formée à être autonome, à affronter les aléas de la vie avec comme seule boussole la raison. Nos enfants sont éduqués à devenir des sbires, non à être responsable. Nous devons inculquer à nos enfant l’éthique de la responsabilité, c’est-à-dire cette disposition à apporter leur pierre à l’entretien de la maison d’abord et à l’édification d’une nation fière et prospère ensuite. Il nous faut éduquer nos enfants pour qu’enfin ils comprennent leur avenir n’est pas hors d’eux ni sans eux, mais plutôt ce qu’ils feront de ce qu’ils ont. Nous avons l’obligation morale d’affranchir nos enfants du fardeau de la dépendance intellectuelle et matérielle. C’est cette psychologie de la dépendance qui, devenant culturelle, les lie pieds et mains liés aux charlatans et autres populistes.

La différence entre un vrai leader démocrate et un fasciste imposteur n’est pas facile à déterminer. Le premier travaille à éduquer les peuples, à leur apprendre à être autonomes aussi bien sur le plan matériel que sur celui intellectuel. Quant au second, il travaille à abrutir les foules, à les rendre dépendantes, à les enrager pour les empêcher de penser et de voir l’étendue de son imposture.

Gustave le Bon a dit « Les civilisations n’ont été créées et guidées jusqu’ici que par une petite aristocratie intellectuelle, jamais par les foules. Les foules n’ont de puissance que pour détruire. Leur domination représente toujours une phase de barbarie. Une civilisation implique des règles fixes, une discipline, le passage de l’instinctif au rationnel, la prévoyance de l’avenir, un degré élevé de culture, conditions que les foules, abandonnées à elles-mêmes, se sont toujours montrées absolument incapables de réaliser. Par leur puissance uniquement destructive, elles agissent comme ces microbes qui activent la dissolution des corps débilités ou des cadavres ». La psychologie des foules.

Le populiste n’aime pas la liberté de la pensée, il déteste même la pensée, il ne cherche pas des alter ego, il prêche pour avoir des dévoués, des disciples et autres flagorneurs. La science et la vérité ne le préoccupent pas, elles sont d’ailleurs ses pires ennemies. Comme l’explique Jean-Pierre Rioux (Jean-Pierre Rioux (dir.), Les Populismes, Paris, Perrin, coll. « Tempus »), le populisme est l’instrumentalisation de l’opinion du peuple par des partis et des personnalités politiques qui s’en prétendent le porte-parole alors qu’ils appartiennent le plus souvent aux classes sociales supérieures.

