Epuisé par sa guérilla…Sonko cherche à sortir du «Gatsa Gatsa»

Ousmane Sonko entame le dernier virage de sa révolution. Depuis quelques jours, le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) s’est lancé sur la voie de la révolution. Sonko veut coûte que coûte plonger le pays dans le chaos. Depuis quelques jours, plus rien ne bouge à Ziguinchor. Le maire de la capitale du Sud est épuisé par les différents fronts qu’il a ouverts. Le présumé bourreau d’Adji Sarr cherche à sortir de son «Gatsa Gatsa».

Ousmane Sonko revient au devant de l’actualité. Depuis qu’il s’est réfugié dans sa ville de Ziguinchor, il a adopté la stratégie du silence. Même lorsque les jeunes mourraient pour sa cause, il n’a pas daigné réagir. Dans un entretien avec Walf, le leader de Pastef est sorti de son silence de cimetière. Comme à ses habitudes, il n’a pas manqué de justifier cette guérilla qu’il a lancée dans le Sud. Le patriote en chef en a aussi profité pour s’en prendre à certains de ses camarades de l’opposition. Mais ce Ousmane Sonko qui a fait face aux sénégalais vendredi soir, n’est plus le lion qui fait peur.

Sonko est déprimé. Son visage fatigué affiche une peur. Une peur d’aller en prison face à l’imminence du procès dans l’affaire Sweet Beauté. Tout le langage de Sonko prouve qu’il ne peut plus tenir. Il a beau se voiler la face avec des menaces, il n’a plus la gnaque. « Si Macky Sall veut m’arrêter, il devra se salir les mains », a-t-il lancé. Un coup d’épée dans l’eau. L’Etat a su contourner la menace. Alors, Sonko tente de rouvrir les hostilités. Car ces derniers jours, tout est calme aux alentours de sa maison, transformée en une véritable forteresse.

Sonko a tellement peur qu’il commence à faire les yeux doux à Macky Sall. Le leader de l’opposition radicale a promis de venir au procès sous certaines conditions. Un petit guerrier comme lui aurait pu éviter de chercher la clémence du pouvoir. Toutes les personnes dotées de raisons savent que Sonko cherche un compromis. Sinon il ne tiendrait pas un tel discours après l’audience que le chef de l’Etat a accordée aux émissaires du Khalife général des Mourides. Cet homme est tellement petit qu’il n’acceptera jamais de reconnaître qu’il a besoin d’être secouru. Fort heureusement, les sénégalais ont bien compris son double jeu. Sonko aboie le jour et négocie la nuit.

Le maire de Zig qui vit par l’épée veut mourir par l’épée. Malheureusement, sa mort risque d’être causée par sa petite escapade nocturne au Sweet Beauté. S’il continue sa désobéissance civique, il sera non seulement jugé par contumace. Mais il perdra toute possibilité de faire appel à la décision du juge. Chose que ses avocats savent la raison pour laquelle certains lui ont demandé de répondre à l’appel du Tribunal. Mais si Sonko a peur ce n’est pas uniquement dû au procès du 23 mai. Sa petite armée se rétrécit. Ces nombreux jeunes ne peuvent plus tenir leur siège. Ils sont épuisés physiquement, moralement et financièrement.

Et faut dire que Sonko ne les encourage pas. A chaque sortie de Sonko, les jeunes se rendent comptent que leur vie ne vaut pas grand chose pour le maire Ziguinchor. « Si Macky Sall veut m’arrêter, il devra se salir les mains ». Cette phrase de Sonko sonne comme une insulte dans les rangs de sa petite armée. Il vient de prouver que les jeunes lui servent uniquement de chair à canon. Sonko ne s’est jamais présenté sur le champ de bataille. Aucun membre de sa famille ne l’a fait. Au contraire, il manipule les enfants des autres pour satisfaire sa cause.

Le leader de Pastef a tellement cherché à déstabiliser ce pays qu’il est vomi de tous. Les sénégalais le détestent de plus en plus. Cet homme n’a que la violence et le sang dans sa bouche. Ses appels à manifester ont tellement paralyser le pays qu’aucun parent n’acceptera de laisser son fils suivre davantage Sonko. Le tapage sur les réseaux sociaux amplifie l’effet Sonko. Mais dans la réalité, le chef de l’opposition ne vaut plus son pesant d’or. Ces manipulations mortelles ne passent plus !

Ousmane Sonko est conscient que sa guérilla urbaine ne peut plus prospérer. Alors, certains patriotes veulent que Dakar achève le travail. Mais c’est peine perdue. Le maire de Ziguinchor ne peut pas fuir éternellement son destin. Il est condamné à assumer ses actes. Ou blanchir définitivement son nom entaché par une affaire de viol.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru