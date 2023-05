Sonko ne veut plus « tuer » Macky…Il ne le « déteste » plus (la preuve en vidéo)

Ousmane Sonko n’est pas un homme de parole. Il dit une chose aujourd’hui et son contraire le lendemain. Comme dans l’affaire « Sweat Beauté », Sonko avait dit ne pas connaître l’endroit avant de revenir sur ses paroles en disant y avoir été conseillé par un ami et son « Oustaz ». Sonko est un politicien qui hait Macky Sall et ses paroles d’hier font état d’une animosité constante. Mais dans sa dernière sortie filmée, Ousmane Sonko parle de Macky comme de son « ami ». Et il prend Dieu à témoins en citant Macky Sall comme un homme à qui il ne reproche rien du tout…

A quel Ousmane Sonko se fier finalement ? La tête de file de Pastef change constamment de déclaration. Parlant de Macky Sall, Ousmane Sonko avait déclaré ceci : « Dinama ray wala mou diap ma ». Dans sa tête, il s’était engagé dans un « Mortal Kombat » contre le Chef de l’Etat Macky Sall. Pour Sonko, c’était entre lui et Macky Sall. Et il déclarait à tout va que c’était Macky ou lui.

Aujourd’hui Sonko déclare tout autre chose. Il vient de déclarer qu’il n’a rien contre Macky Sall et il prend Dieu à Témoin. « Je n’ai pas de problème avec Macky Sall », a-t-il tenu à marteler (voir la vidéo ci-dessous). Qu’est-ce qui s’est passé pour que le leader de Pastef change de propos vis-à-vis de Macky Sall ? Cherche-t-il à endormir encore un fois les Sénégalais pour tenter après un coup ? Surtout que l’étau se resserre autour de lui avec son procès de mardi 23 mai prochain contre Adji Sarr.

Est-ce le même Sonko que nous avons l’habitude d’écouter avec propos injurieux à l’encontre de Macky ? Cette vidéo n’est-elle pas la preuve d’une négociation souterraine entre Sonko et le locataire du Palais.

Le maire de Ziguinchor qui a fini de se terrer dans sa ville, fuyant Dakar s’était mis à défier les autorités. Le leader de Pastef qui a déclaré se lancer dans une campagne de « désobéissance civique », avait soutenu qu’il ne va plus répondre aux convocations de la Justice. Depuis, il a changé de position, il déclare maintenant qu’il se rendra devant le tribunal si on lui garantit que son intégrité physique ne sera pas menacée. En réalité, il se dégonfle, car étant conscient de ce qui pourrait lui arriver en cas de condamnation par contumace.

Le maire de Zig cherche également à faire croire à l’opinion nationale et internationale que c’est lui la victime des violences qu’exercent les autorités contre lui, alors que c’est lui qui lance des appels aux jeunes à descendre dans la rue et à « brûler » le pays. Ousmane Sonko est un politicien sans objectivité. Il crée les conditions d’une insurrection mais trouve les moyens de faire accuser Macky Sall pour cette situation de désordre.

Les jeunes de Sonko vandalisent les biens d’autrui et pour le leader de Pastef, c’est Macky le responsable. Les jeunes élèves contraints de rester chez eux, le leader de Pastef accuse Macky de cette situation. Ousmane Sonko veut installer le chaos en permanence dans le pays. Seulement, il rejette tout sur le dos de Macky Sall. Tout ce qu’il fait, c’est Macky Sall le seul responsable selon le Pastef et les activistes. Ousmane Sonko ne peut donc passer tout son temps à tromper tout le monde.

Les Sénégalais ont bien compris que malgré son changement de discours lors de sa dernière sortie, il est pire que Néron. Tout ce qu’il cherche, c’est mettre le pays en feu pour après, accuser Macky Sall. Il est versatile, il peut prendre une position aujourd’hui et la changer le lendemain. Plus rien ne peut surprendre venant du maire de Ziguinchor. Malgré les dernières apparences, il reste toujours un homme de violence.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn