Diaraf Sow et son parti demandent le report des l’élection présidentielle

DIALOGUE POLITIQUE: LE PARTI ADAE/J POUR UN REPORT DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE JUSQU’EN 2026

La position ferme de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene est qu’il est techniquement, politiquement, socialement et économiquement impossible de tenir une élection présidentielle en 2024.

D’abord, politiquement et techniquement, nous allons vers un dialogue politique qui devra durer un mois au minimum et qui devra aboutir à des conclusions et à des consensus qui devraient être formalisés sous forme de loi; d’autres par décrets présidentiels et arrêtés ministériels.

Cela veut dire que l’Assemblée nationale dont le calendrier qui est assez serré aura besoin de beaucoup plus de temps pour pour recueillir tous les projets de loi, les étudier avant de les voter un en un suivant la procédure législative.

En second lieu, si l’Assemblée Nationale vote le projet de loi d’amnistie de Khalifa Sall et de Karim Wade, ceux-ci auront besoin de temps pour rattraper le temps perdu en se reorganisant et en réoccupant le terrain avant la présidentielle pour espérer avoir quelque chose.

Également, le Protocole additionnel A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en son article 2 portant sur les élections stipule en son premier alinéa «qu’aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six (6) mois précédant les élections…». Cela veut dire que l’Etat du Sénégal est contraint de reculer la date des élections pour pouvoir entamer des reformes sur la loi électorale (parrainage, ministre de l’intérieur neutre..).

Cependant le dialogue politique qui débutera le 30 Mai 2023 ne pourra être définitivement clôturé avec un consensus éclairé sur tous les points sur la table de négociation que dans un délai minimal de 2 à 3 mois.

Ce qui signifie que du point de vue politique et technique, les éventuels accords trouvés autour de la table du dialogue ne peuvent nullement être formalisés avant 6 mois de l’élection présidentielle conformément au protocole additionnel de la CEDEAO et suivant l’intérêt des leaders éventuellement amnistiés.

Du point de vue politique et administratif, il faut reconnaître que tout le corps de l’administration et autres organes clés de la République sont infiltrés par des ennemis de la République et aucun corps n’est épargné. Il est donc d’une nécessité absolue de nettoyer tous les organes de l’Etat et de l’administration avant de partir vers des élections.

Ensuite socialement et économiquement, le Sénégal a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire de la COVID 19, une pandémie qui a dévasté le monde avec son lot de morts et désastres à tous les niveaux sur le plan économique: aéroports, ports fermés, déplacements limités, populations confinées, économies en chute libre avec de nombreuses entreprises en faillite entraînant de nombreux licenciements.

L’Etat du Sénégal a été contraint de sécuriser le pays en denrées alimentaires, en médicaments et en ressources énergétiques pour ne pas subir le pire.

Parallèlement, l’Etat du Sénégal pour limiter les licenciements et la faillite des entreprises nationales a eu recours à un allégement fiscal mais aussi à un appui constant et consistant aux entreprises du Sénégal.

Ce qui n’avait pas empêché à l’Etat du Sénégal d’appuyer les populations en prenant en charge des factures d’eau et d’électricité mais aussi en les appuyant en denrées alimentaires. Cet appui avait également atteint les sénégalais de la diaspora.

Comme si tout cela ne suffisait pas, s’y est ajouté la crise russo-ukrainienne qui a entraîné une inflation mondiale, une hausse générale des prix et des émeutes de la cherté de la vie partout à travers le monde.

Cette crise qui a mis le monde devant la porte d’une troisième guerre mondiale est également le centre d’une guerre économique entre l’Est et l’Ouest autour du pétrole et du gaz.

À cet effet, certains pays occidentaux privés du pétrole et du gaz russe sont obligés de retourner dans des pays comme le Sénégal qui vient de découvrir un lot important de ressources naturelles pour trouver des stratégies de s’en accaparer par tous les moyens en créant le chaos par le biais de l’élection à travers les ennemis internes de l’Etat.

C’est pourquoi prenant en compte toutes ces considérations, l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene, le parti ADAE/J opte pour un report de l’élection présidentielle de 2024 jusqu’en 2026 afin de parer à toutes ses éventualités et rebâtir les fondements de la République.

Me Diaraf SOW Président nationale de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene