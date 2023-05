Sonko et ses casseurs accusés d’être des «voyous» par…

Combien de fois, dans ce monde, particulièrement en Afrique et dans bon nombre d’Etats dits de grandes démocraties, des opposants ont été traduits en justice et condamnés pour avoir commis des délits très graves liés pour la plupart à de la Diffamation, à des appels insurrectionnels répétés, la diffusion de fausses nouvelles susceptibles de déstabiliser leurs pays, des manifestations très violentes suivies de morts d’hommes et destructions massives de biens publics et privés.

Donc, aucune personne de bonne foi ou observateur sincère de la vie politique sénégalaise ne peut jurer sur le coran ou la Bible que Sonko, le Pastef et autres anarchistes, pilleurs et voleurs interpellés actuellement par la justice ne se sont pas eux mêmes distingués dans ces délits hautement répréhensibles ?. Donc, une fois dans les liens de la Justice, il faut se garder de les considérer comme détenus politiques. Ce sont des voyous, ayant bravé des interdits pour aller casser, piller et voler les biens d’autrui.

Le citoyen ou l’investisseur étranger soucieux de créer de la valeur ajoutée pour participer au développement du pays et qui s’en va à la banque hypothéquer tout ou une partie de son patrimoine pour enfin bénéficier d’un prêt et financer son business et qui voit ces hordes de crapules venir tout piller et les voler, qui va le dédommager ? Bon nombre de personnes victimes de ces voyous sont dans le désarroi car ruinés.

C’est ce qu’ont compris les jeunes de keur Massar qui se sont réunis en bouclier pour défendre AUCHAN de keur Massar. Donc pourquoi chercher à politiser hypocritement ces interpellations de la justice à leur endroit? Donc les Alioune Tine, Seydi Gassama, Birahim Seck , yen marre, cessez cette fumisterie et ces amalgames qui ne vous grandissent point dès l’instant où vous n’êtes assurément plus dignes d’être des arbitres: Vous êtes de véritables opposants encagoulés.

Qui d’autre est investi de la mission de punir ces hordes de pillards si ce n’est la justice? Nous sommes dans une république, un Etat de droit avec des institutions crédibles. Opposants encagoulés vous usez et abusez des réseaux sociaux, vous y distillez indignement des Fake news, vous déformez la réalité; bref, vous mentez sachant très bien que vous mentez sciemment. Mais l’écrasante majorité des populations ont compris cette flagrante manipulation et refuse de vous suivre, vous activistes doublés de rentiers de la tension dont la crédibilité est à jamais perdue car corrompus jusqu’aux os.

Cette sordide intoxication sur les réseaux sociaux qui ont permis aux locales et aux législatives de faire émerger de sinistres aventuriers à l’Assemblée Nationale et dans les mairies ne se renouvellera plus. C’est pourquoi, l’État doit user de son Autorité et de sa fermeté, sortir de cette frilosité handicapante pour retirer l’accréditation à ces Ong qui attisent le feu de la déstabilisation en raison de leur grave complicité avec l’opposition dite radicale. D’autres Etats proches de nous, avec de très jeunes Dirigeants à leur tête ont eu le courage de le faire car ces opposants encagoulés n’ incarnent plus la société civile: telle est d’ailleurs la position courageuse du Forum du Justiciable dans sa dernière déclaration. Merci Mr Ba.

Mais nous osons espérer que la justice sénégalaise, malgré tout ce tintamarre nauséabond demeurera inflexible et déterminée pour aller jusqu’au bout de cette traque des sinistres anarchistes et de les traduire en justice comme ne cesse de le crier haut et fort le ministre conseiller le très courageux et véridique Moustapha Diakhaté.

Donc si demain Sonko arrivait à être emprisonné avec ses lourds dossiers judiciaires résultants de son propre chef, la Communauté Internationale et Partenaires au Développement ne chercheront pas à s’en émouvoir, continuant, comme on s’en aperçoit, à collaborer, soutenir le Président Maky dont le bilan à la tête du Sénégal est plus qu’élogieux et Exceptionnel, et cela nous pousse à l’accompagner jusqu’en 2029.

Donc ceux qui parlent d’éthique, de morale et s’égosillent à nous polluer l’atmosphère avec leurs insipide discours sur le 3eme mandat n’ont qu’à économiser leur salive, et se retourner vers Mimi, laquelle, ne sachant où aller ni avec qui s’allier au lendemain de son humiliation, est entrain de ravaler ses vomissures par rapport à ses précédentes sorties incendiaires contre Sonko quelle remercie aujourd’hui indignement.

Mame Seyni Ba CISSÉ

Gestionnaire comptable à la Retraite