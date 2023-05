Ansou Sané descend Guy Marius Sagna…le « pyromane social »

GUY, le pyromane social ! (Par Ansou SANE)

On le voit partout, il est sur tous les fronts de la défense des droits des travailleurs. D’un seul coup, Guy s’est érigé en syndicaliste et en lanceur d’alertes sociaux. Que ce soient la SETER, EXCAF ou autres, Guy est, comme il le fait croire, avec une mise en scène digne des grands films, au-devant de certaines luttes syndicales. Il est aussi sur le front de la défense du foncier. En tant que travailleur social de formation, on aurait pu lui reconnaitre et lui concéder cette vocation, mais en réalité, l’homme n’est qu’un mercenaire social qui ne vit que de la souffrance des travailleurs. il se dit que ses déplacements, ses dénonciations publiques ne sont pas désintéressées. A l’Assemblée nationale, ses collègues députés de la mouvance présidentielle lui ont ouvertement cité des cas où il a encaissé de l’argent de pauvres citoyens ou de sociétés ayant mis la main sur la poche pour bénéficier de son tintamarre sans qu’il n’en apporte le moindre démenti.

Au contraire, à chaque fois, il lance des diatribes au Gouvernement du Président Macky SALL parfois même allant jusqu’à imputer, de mauvaise foi, la responsabilité de ce dernier aux revendications de particuliers ou de sociétés privées. Il oublie, lui Guy que le Gouvernement du Président Macky SALL est le seul au monde, dans un contexte de crise liée à la pandémie du Covid 19, mélangée aux effets de la crise en Ukraine, à soutenir les ménages notamment les plus vulnérables, par une politique de maintien et de renforcement des subventions au profit des couches vulnérables, à réduire les prix des denrées de première nécessité, des frais de scolarité et du loyer et à augmenter les salaires des agents de la fonction publique. Pourtant, dans tous les pays du monde, ces subventions ont, pour la plupart, étaient supprimées ou réduites à leur plus simple expression par des gouvernements dépassés par les conséquences néfastes des crises ci-dessus évoquées.

S’il s’érige autant en défenseurs des droits des travailleurs, n’a t-il pas raté le train de la crédibilisation de ses actions, lui qui, en tant que député du département de Ziguinchor, a vu des centaines de travailleurs de la commune du maire qu’il a propulsé à ce stade, être licenciés sans motif valable ? On ne l’a pas non plus entendu lorsque son patron, le maire de Ziguinchor, a procédé à des affectations, aux allures de sanctions , contre des travailleurs qui n’ont fait qu’exercer leurs droits légitime et légal d’aller en grève pour demander, à l’instar de leurs collègues dans tout le pays, une augmentation de salaires . Pis, non satisfait de ces affectations, ces travailleurs ont été menacés de ponctions sur leur salaire. Ces deux cas de figure constituent sans nul doute des matières où ce pyromane social pouvait intervenir pour prouver, à l’opinion nationale, la bonne foi et le désintéressement de ces actions à moins qu’il existe des zones de non droit ou des zones dans desquelles ses actions sont frappées d’immunité d’interventions, cela, certainement, comme rançon des largesses qu’il bénéficie de la part de son mentor.

La même interrogation peut lui être adressée lorsqu’Ousmane SONKO a fait récemment une déclaration dans laquelle il indiquait qu’Auchan va ouvrir un magasin à Ziguinchor. N’est-ce pas lui Guy qui a théorisé, avec son mouvement FRAPP France Dégage, les idées selon lesquelles cette grande marque tuer le petit commerce local, que ses bénéfices étaient extraverties. Ses déclarations infondées, mues que par son seul désir d’exister, dans un contexte où les réseaux sociaux et certains médias étaient les vecteurs du fake news et de la manipulation, sont aujourd’hui à l’origine de ce sentiment de haine qui pousse les jeunes, à l’occasion de chaque manifestation, à exprimer leur colère vis-à-vis de ce groupe par des casses, des pillages et des saccages. Je suis presque sur qu’il en supporte la responsabilité morale quand bien même que le poids de celle-ci devrait, je l’imagine, être lourd dans sa conscience.

Pourtant, contrairement à ses déclarations mensongères et pyromanes, il demeure avérer que ce groupe, au-delà de la promotion des produits de terroir, emploie des milliers de sénégalais et soutient les initiatives et les entreprises locales. On peut en dire autant avec le groupe Total qui est aussi une autre entreprise qui est victime de la furie des jeunes manifestants sur la base des allégations fallacieuses d’un homme d’une bassesse et d’une paresse intellectuelle notoire, un paresseux qui, à un moment de son histoire, n’a pas eu honte de remercier publiquement des sénégalais pour avoir cotisé pour lui acheter une voiture et payer sa location. Cet homme est un contre-exemple pour la jeunesse de ce pays. Cet homme n’a pas aussi hésité ou fait dans la demi-mesure lorsqu’il s’est agi de mélanger son statut de lanceur d’alerte à celui de politicien dans le seul but d’être investit sur la liste PASTEF de Ziguinchor si bien qu’aujourd’hui, on peut dire, sans risque de se tromper, qu’il a statut hybride. Un jour, les masques tomberont sur les véritables motivations de tes agissements mais en attendant, comme tu es friand de points de presse, saches que les sénégalais sont pressés d’en voir un où tu leur dresseras un bilan exhaustif des dossiers que tu as portés et qui ont abouti à un succès pour les bénéficiaires car en définitive c’est cela la finalité de toute action publique ou de toute communication.

Ansou SANE

Directeur général de l’ANRAC