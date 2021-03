Alerte…Plus de visite médicale dans les écoles

La question des visites médicales des élèves se pose à nouveau avec le décès de l’élève en classe de 4e, Amy Collé Ndour du CEM de Tchiky des suites d’une crise cardiaque survenue après un cours d’Education Physique et Sportive. Le Syndicat des Enseignants d’Education Physique et Sportive du Sénégal(SEEPSS) affilié à la CNTS/FC rappelle que lors du congrès constitutif du syndicat, l’application des textes rendant obligatoire la visite médicale avant le début des cours d’EPS a été réitérée en termes de préoccupation majeure des enseignants d’EPS. Pourtant, se désole le Secrétariat exécutif du syndicat, le ministre Serigne Mbaye Thiam avait annoncé en 2016 l’institutionnalisation de la visite médicale des élèves à l’ouverture des classes. Mais le secrétaire général du syndicat, Abdou Dia, constate pour le regretter le manque d’intérêt des autorités à cette demande qui peut être assimilé à une bombe à retardement pouvant parfois porter préjudice aux élevés et aux enseignants d’EPS qui font l’objet de stigmatisation ou de menace de mort parfois même.

Le syndicat qui manifeste son soutien et sa solidarité à son membre, Ndèye Yacine Dia en service au CEM de Tchiky à l’occasion du décès de l’élève en classe de 4e Amy Collé Ndour. Toutefois, Abdou Dia condamne le mutisme des autorités depuis l’éclatement de cette affaire. Le syndicat exige une assistance et une protection des enseignants dans de pareilles situations et l’installation de centres médicosociaux dans les Inspections d’Académies (AI) et les Inspections de l’Education et de la Formation (IEF). Il interpelle les parents d’élèves sur la nécessité d’informer les chefs d’établissements dès la rentrée des classes sur les éventuelles pathologies de leurs enfants pour une prise en compte de celles-ci dans les enseignements d’éducation physique et sportive.

Source : L’AS