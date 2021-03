Tamba-Kaffrine : Le Directeur de l’Emploi a procédé à l’installation des missions locales pour l’Emploi et l’Entrepreneuriat

Dans le cadre du renforcement de la territorialisation des politiques publiques en matière d’emploi, le Directeur de l’Emploi Mr Modou Fall a procédé, le samedi 28 février 2021 à l’installation de la Mission locale pour l’Emploi et l’Entrepreneuriat ( MILE ) de Tambacounda et de Kaffrine.

Ce service public a pour objectif, entre bien d’autres, de juguler la migration irrégulière, de réduire le chômage et le sous emploi. Cela s’inscrit également dans la dynamique de découvrir les potentialités dont regorge la région. Ainsi le Directeur et ses collaborateurs ont visité l’unité de production et de transformation de Mme Binetou Camara, présidente du GIE DIONDA 2 et d’autres femmes transformatrices membres du GPF (groupement de la promotion féminine).



Le Directeur s’est réjoui de l’engagement de ces femmes entrepreneures qu’il trouve « braves » et compte les accompagner par l’entremise de la mission locale sous la coordination de Mme Fatoumata Ndiaye. Par la suite, le Directeur a visité les jardins de maraîchage du GIE DIONDA2 de Mme Awa Konaré, par ailleurs présidente pépinière régionale de Tamba.

La délégation a bouclé sa visite en se rendant dans les locaux de l’entreprise « RORO » qui évolue dans l’agroalimentaire, coordonnée par Mme Fatou Binetou Cissé. C’est ainsi qu’un partenariat public-privé est prévu entre la Direction de l’Emploi et la start-up « RORO » pour l’incubation de jeunes femmes entrepreneures.



Ensuite, Mr Modou Fall et ses collaborateurs se sont rendus à Kaffrine pour installer la mission locale pour l’emploi et l’entrepreneuriat de ladite région et s’imprégner des activités menées dans la région. À cette occasion, ils ont rencontré des hommes et des femmes issus de la chambre des métiers et de différents Groupements d’intérêt économique ( GIE ) et une variété de produits locaux a été présentée au Directeur. C’est fort de cette visite que le Directeur a conclu les échanges sur un rappel à l’égard des femmes de la nécessité de se formaliser pour mieux étendre leur champ d’action en mettant à leur disposition un espace d’exposition de leurs produits au niveau de la Mission locale de Kaffrine.