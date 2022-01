Aliou Cissé : « Il n’y a plus de petites équipes »

Le sélectionneur de l’équipe nationale était en conférence de presse ce lundi, à mois de 24 heures de la encontre Sénégal-Malawi. Lors de son face à face avec les journalistes, Aliou Cissé a reconnu que son groupe doit s’améliorer sachant que le potentiel est là.

« Je pense que ce match est important et non crucial. On a envie de finir premier. Nous préparons ce match avec beaucoup de sérénité. Le mot d’ordre, c’est gagner ce match. On reste toujours ambitieux et l’objectif est d’aller loin dans cette compétition. Il faut y aller avec humilité, nous respectons tout le monde. Il n’y a plus de petites équipes. Donc, ce sera difficile comme celui contre la Guinée et le Zimbabwe. Mais je sens des garçons prêts », dit-il.

Aliou Cissé de rajouter : « Depuis plus de deux ans, on travaille pour avoir une équipe compétitive. Il est évident qu’il faut mettre en place un groupe compétitif. L’équipe a changé ces derniers temps avec l’absence de koulibaly, Gana. Et, par rapport à la qualité de joueurs que nous avons, on peut s’améliorer. On s’améliorera », a déclaré le sélectionneur national.