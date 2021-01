Aliou Sow : « Le virus tue, mais il ne fait plus peur »

Quand on ne vit plus normalement avec le minimum, la peur de la mort nous quitte. Le virus tue, mais il ne fait plus peur plus que la faim, la pauvreté, le chômage et le déshonneur. Arrêtons de stigmatiser notre vaillante jeunesse.

De mon humble avis, il n’y a pas une adversité entre la jeunesse et les forces de sécurité qui sont en majorité composées de jeunes aussi. Le mal est plus profond et mérite une analyse plus rigoureuse non partisane et des solutions assez structurelles et durables.

Arrêtons de juger négativement notre vaillante jeunesse désespérée qui perd de plus en plus patience. Le Sénégal se retrouve avec plus de 60.000 bacheliers par année et des milliers de titulaires de licence, de master et de doctorat dont l’écrasante majorité n’a le moindre espoir d’avoir même un stage rémunéré. Ne parlons même pas d’emploi digne de ce nom dans un des pays où le coût de la vie est un des plus élevés en Afrique, voire au monde.

Cette masse de jeunes instruits qui sait influencer et conscientiser les populations urbaines et rurales aidée en cela par nos dynamiques parents émigrés est à écouter avec pédagogie, respect et patience sans colère ni menace.

Quand on perd l’espoir d’un avenir meilleur, on n’a pas peur de la répression étatique encore moins des menaces et des condamnations politiciennes. Il faut de l’expertise, beaucoup de finesse dans la grandeur, une grande capacité de discernement et une force mentale inoxydable pour bien gérer les réclamations, les contestations et les aspirations de la jeunesse majoritaire.

Il faut s’adresser à cette persévérante jeunesse très digne avec la tête et non des muscles et des jugements à l’emporte-pièce. La violence n’a jamais été la réaction normale d’une partie de la société encore moins de la société entière. Il y’a toujours une cause profonde connue ou pas. Elle est à trouver au même titre que la solution appropriée.

Nos dirigeants sont attendus sur ces défis urgents et précis. Les slogans, les sigles et les acronymes de nouvelles structures créées et vantées à coups de communiqués ne suffisent plus.

Prof Aliou SOW

Président du MPD Liggeey