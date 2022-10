Aliou Sow officialise le rapport Ministère de la culture et Omart Sénégal

A travers une audience dans les locaux du ministère de la culture et du patrimoine historique, le Professeur Aliou Sow a émis le souhait profond et très bénéfique de faire de l’organisation Omart Sénégal un instrument d’évaluation et de Suivi de la culture sénégalaise.

Conscient du grand apport constructif de l’Omart sénégal dans sa mission d’alerte et de veille, le Ministre Aliou Sow a prit la décision d’officialiser le partenariat Omart Sénégal et le Ministère de la culture et du patrimoine historique.

L’annonce a été faite par le Ministre Aliou SOW lui même et voici la teneur.

» J’ai reçu le Président Abdoulaye Mamadou Guisse et le Secrétaire général Idrissa Diop de l’Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal (OMART) ce vendredi.

A l’issue de nos échanges, j’ai chargé à l’OMART de me produire, dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine officielle par écrit, un Rapport sur l’état de la musique et des musiciens au Sénégal assorti de recommandations. Une convention de partenariat précisant les contours et les modalités de la mission sera élaborée signée dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, les supports médiatiques de l’OMART contribueront à la promotion des idées et des actions développées par le Ministère sur la base d’une convention complémentaire.

L’OMART est également invité à promouvoir le dialogue, la paix, la concorde, la solidarité et la fraternité entre les acteurs et les professionnels du monde culturel en jouant un rôle dynamique de médiateur et de facilitateur dans le secteur de la culture », a-t-il déclaré.