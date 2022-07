Alioune Ndiaye défend Ousmane Sonko contre les tirs groupés

Tir groupé contre SONKO( Par Aliou Fabregas Ndiaye)

Un modus operandi basé sur des coups de semonce à l’endroit de Ousmane Sonko demeure leur jeu favori.

En effet, certains politiciens, à court d’arguments, dépourvus de crédibilité, en quête de buzz ou pour entrer dans les bonnes grâces du chef sont prêts à faire le métier de chien, à renifler partout, à descendre dans les caniveaux pour dénicher des saletés dans le but de le nuire.

Une ruse de sioux vaine parce que Ousmane Sonko est clean comme l’eau de roche. Ils ne peuvent pas débattre sans prononcer son nom pour donner un peu de consistance à leur déclaration.

Cela est dû au fait que le leader de PASTEF est l’empêcheur de gouverner en rond. Il dérange énormément et quand il ouvre la bouche, les dirigeants tremblent. Il est le leader naturel, le choix du peuple, pas seulement de la jeunesse. Il fait les choux gras des médias, donc l’attaquer ferait leur promotion à moindre frais.

Il faut noter que très souvent, « des journaleux » de renom, rancuniers à souhait, des avocats crieurs publics, des pseudo-mares-a -boues pas objectifs pour un sou, médisants et diffamateurs, démasqués par le peuple, versatiles, transhumants s’attaquent à lui de manière virulente en le dénigrant ou en l’insultant, laissant de côté le débat d’idées, faute d’arguments convaincants .

C’est parce qu’ils y tirent un certain gain politique en s’attirant la sympathie du chef. Leur but serait d’accéder à un strapontin en ayant une visibilité politique en occupant la une des journaux.

Entreprise vaine, vouée à l’échec parce que le porte-étendard du patriotisme et de l’antisystème est clean comme l’eau de roche et le peuple l’adule de plus en plus.

Les Chiens aboient, la caravane passe !

Aliou Fabregas Ndiaye ( PASTEF Grand Yoff)