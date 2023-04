Alioune Ndoye : des socialistes demandent sa traduction devant le conseil…

Il y a quelques semaines, le parti socialiste organisait son séminaire au terme duquel la secrétaire générale intérimaire, solennellement, avait requis le silence sur la candidature à la présidentielle de 2024.

La violation du mot d’ordre par Alioune Ndoye manifeste le rejet de l’autorité de la première personnalité du parti socialiste.

Il vient de récidiver sur le plateau d’une télévision de la place où il rend maladroitement recevable une troisième candidature de Monsieur Macky Sall à la présidentielle de 2024.

Ses arguments juridiques totalement infondés et surtout intellectuellement malhonnêtes ne tromperont pas l’étudiant de première année.

En effet la décision avancée en 2016 par le conseil constitutionnel met hors de portée la durée du premier mandat de sept ans du président élu en 2012.

En clair, le conseil constitutionnel interdisait et refusait au président de la république toute possibilité de réduire son mandat de sept à cinq ans.

Cette disposition, par conséquent, ne concernait et ne concerne pas le nombre de mandats présidentiels limités à deux par la constitution de 2001. Ce, pour l’éternité en vertu de l’article 103 alinéa 7 de la constitution.

Les constitutionnalistes, les plus réputés et débarrassés de toute lecture partisane, politicienne où démagogique sont d’avis que nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les militants, majoritairement, ne cessent de dénoncer les méthodes cavalières et l’indiscipline avérée de Alioune Ndoye contre la personne et les directives de Aminata Mbengue Ndiaye, Secrétaire Générale intérimaire du parti socialiste.

L’IRAS (Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes) condamnent avec force l’attitude et le comportement indécents, indisciplinés et inélégants de Alioune Ndoye, qui, obsédé par le poste de secrétaire général n’a aucune compétence particulière à engager le parti socialiste dont il n’est ni le responsable régional de Dakar ni le porte-parole.

L’IRAS lance un appel pressant à la secrétaire générale intérimaire, au secrétaire politique à la vie du parti, au secrétaire en charge des questions administratives et juridiques pour exiger la traduction, sans délai, du camarade Alioune Ndoye en conseil disciplinaire pour le blâmer et l’avertir pour insubordination et violation délibérée des directives de la secrétaire générale intérimaire du parti socialiste.

Bureau Exécutif de l’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes (IRAS)