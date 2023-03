Candidature de Macky Sall : l’IRAS met en garde la direction du PS

L’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes (IRAS) dénonce la direction du parti socialiste qui veut cautionner une 3ème candidature de Macky Sall sans consulter les militants de base…

La direction du parti socialiste, convaincue de son échec à livrer les militants pieds et poings liés à Macky Sall en quête d’une troisième anti constitutionnelle candidature à la présidentielle de 2024, préconise la réactivation de la commission de discipline.

Cette commission, selon la presse du 24 mars 2024, aura pour but de faire taire les militants récalcitrants qui « dénigrent et déstabilisent le fonctionnement du parti socialiste » .

Plus loin, la source anonyme, avance la convocation éventuelle des « fautifs » sans intention de les » renvoyer « .

L’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes (IRAS), depuis le mois d’avril 2022, a produit et remis à toutes les autorités du parti socialiste ses analyses et ses recommandations consignées dans un mémorandum discuté en SEN et en BP avant d’être largement diffusées à travers la presse nationale et internationale.

L’IRAS articule ses réflexions et ses actions autour :

– De la convocation d’un congrès extraordinaire conformément aux textes en vigueur,

– De la fin de la suppléance ou de l’interim en place depuis le décès de Ousmane Tanor Dieng en 2019,

– Du renouvellement et du rajeunissement des instances,

– De la refonte des statuts et du règlement intérieur,

– De l’accélération des retrouvailles en vue d’une candidature socialiste à la présidentielle de 2024 et enfin

– Du retrait de la coalition BBY qui ne sont pas du goût des comploteurs attachés à leurs intérêts crypto personnels.

L’objectif clairement affirmé et affiché de l’IRAS est de remettre le parti socialiste dans des dispositions basées sur la légitimité et la légalité de son organisation et de son fonctionnement conformément à son histoire, à ses valeurs, à ses idéaux et à son identité.

Ainsi l’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes (IRAS), représentée dans toutes les coordinations et les unions régionales, sera à l’aise en tout lieu et en toute circonstance pour défendre ces principes afin que les langues du futur prolongent l’immense héritage des pères fondateurs du parti socialiste.

Birahim Camara

Chargé de l’administration et des Finances

Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes ( IRAS)