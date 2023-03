L’IRAS clôt le débat sur le troisième mandat de Macky

Le Président de la République, Monsieur Macky Sall s’est adressé aux Sénégalais, au Sénégal, aux Africains et à l’Afrique à travers un média étranger .

Dans cette interview refusée à la presse sénégalaise et africaine , le très futur ex président rejette le paternalisme néocolonialiste parce que son homologue français retire tout soutien à une troisième candidature à la présidentielle de 2024 .

Le président Macky Sall , en ignorant la presse sénégalaise et africaine au profit d’une rédaction française , ne croit certainement pas à ses propres mots contre ce paternalisme qu’il sollicite entre les lignes ou à demi-mots .

Par ailleurs Macky Sall montre toute sa détermination à violer les dispositions des articles 27 et 103 de la constitution sénégalaise de 2001 toujours en vigueur quand il évoque l’intangibilite avisée par le conseil constitutionnel pour confondre durée et nombre .

En droit , lntangibilite signifie interdiction.

Le conseil constitutionnel saisi avant le référendum de 2016 avait rappelé l’impossibilité de réduire la durée de son premier mandat de sept ans acquis en 2012.

Vouloir étendre , à partir de cette évidence , la durée au nombre serait une tentative de jouer avec l’intelligence des sénégalais .

Aucun juriste sérieux ne gobera une telle forfaiture au regard de l’alinéa 2 de l’article 27 de la constitution de 2001 ainsi libellé : » NUL NE PEUT EXERCER PLUS DE DEUX MANDATS CONSÉCUTIFS « .

Ainsi , juridiquement, le débat est clôt et politiquement il est inopportun .

Enfin le président Macky Sall , dans sa logique de déni de l’une de nos valeurs fondamentales (culturelles , morales et religieuses) : le respect et l’importance de la parole du chef ou du souverain , ouvre la voie à l’insurrection et à l’instabilité qui ne l’epargneront pas .

Si par le passé, il avait réussi à éliminer de la course présidentielle Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall, cette fois son désenchantement est assuré .

Les sénégalais, avec ou sans l’appui des forces démocratiques planétaires , de Tabandi à Gandiole , du Cap Manuel à Salémata, de la pointe de Sarene à Tâta Bathily et leurs diasporas ne reculeront devant rien ni personne pour faire respecter leur CONSTITUTION .

Aucune jurisprudence ne mettra en jeu la clarté de l’esprit et de la lettre de la charte fondamentale qui limite à deux le nombre de mandats présidentiels consécutifs.

L’instrumentation de la justice, le recrutement de mercenaires et de nervis versés dans les forces de défense et de sécurité renforcées céderont devant la détermination populaire.

Le président Macky Sall , son parti et sa coalition en déliquescence avérée doivent se résoudre à renoncer à leur entreprise de démolition totale de l’état de droit , de la republique , de la justice et de la démocratie qui forment le socle de l’unité et de la cohésion nationale.

L’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes (IRAS ) invite toute la gauche plurielle et historique à se tenir debout et au côté du peuple sénégalais pour barrer la route aux forces destructrices de l’héritage légué par les vaillants peres fondateurs de notre état de droit, de notre republique une et indivisible , de notre démocratie mondialement citée et de notre justice enviée.

Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes ( IRAS)

Bureau Exécutif