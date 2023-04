Athlétisme au Sénégal : ce qui bloque le développement de la discipline

Le fonds de relance bloque l’envol de l’athlétisme au Sénégal

Les athlètes sénégalais ne brillent plus comme ce fut le cas auparavant. La faute à un manque de moyens capable de booster cette discipline. Et dans ce lot, l’absence du fonds de relance.

Selon le vice-président de la fédération Sénégalaise d’athlétisme (photo), l’état doit faire revenir cet appui consistant qui permettrait à la structure de prendre en charge la formation et l’encadrement des athlètes.

L’athlétisme bat de l’aile depuis un certain temps car la mamelle qui se trouve être le fonds de relance alloué par l’état à hauteur de 118 millions instauré par l’ancien premier ministre Habib Thiam pour que l’athlétisme sorte de l’ornière. Ce qui a valu beaucoup de satisfaction et de champions au Sénégal. Tous les grands noms qu’on cite dans cette discipline sont issus de ce fonds de relance car il permettait entre autres de dérouler les programmes, d’encadrer les jeunes, de faire de la détection et de la formation mais aussi de gérer l’élite à travers des stages sur le plan continental et international.

Aujourd’hui la disparition de ce fonds de relance depuis plus de 5 ans plombe le développement de l’athlétisme.

Et le vice-président de la fédération de lancer un appel poignant à l’endroit des autorités pour la restauration de ce fonds de relance qui permettait de gérer tous les volets de l’athlétisme (formation, technique, compétitions etc…)

Poussant son argumentaire plus loin, Elhadji Bara Thiam de dire qu’une discipline a besoin des moyens pour se développer mais malgré tout et avec l’engagement des techniciens, lors des championnats d’Afrique passés, les athlètes sénégalais ont glané quelques médailles (3) et à Djibouti (4).

» L’appui étatique va aussi permettre de développer l’athlétisme qui n’est pas un sport de masse mais un sport de représentation car aujourd’hui lors des grands rendez-vous internationaux, le Sénégal doit être représenté et c’est bien possible car il y va de l’image du pays et qui va aussi influer positivement sur la diplomatie.

A cela s’ajoute le fait que l’athlétisme permet d’encadrer les jeunes afin qu’ils ne retournent pas dans la rue et s’adonner à des activités peu orthodoxes.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn