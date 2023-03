Athlétisme : El Hadj Bara Thiam fait le diagnostic de la discipline au Sénégal

Elhadji Bara Thiam 1er vice-président de la Fédération Sénégalaise d’athlétisme fait le diagnostic de la discipline

Faisant le round up de la situation actuelle de l’athlétisme qui jadis a valu beaucoup de médailles au Sénégal, le premier Vice- président de la Fédération Sénégalaise d’Athlétisme a listé les maux qui plombent l’envol de la discipline. Le problème du manque d’infrastructures particulièrement à Dakar où seul l’annexe du stade Me Abdoulaye Wade est actuellement fonctionnel et son accès est difficile pour que les athlètes puissent faire leurs entraînements.

C’est dans ce sens que des mécanismes sont en train d’être trouvés avec les entreprises de transport afin de nouer des partenariats pour faciliter l’accès des athlètes à Diamniadio. L’absence d’espace de pratique de l’athlétisme enlève progressivement l’amour que les jeunes portaient à la discipline. Les stades de Dakar ne sont plus fonctionnels, Leopold Sedar Senghor est en chantier pour deux ans au moins, et seul le stade Iba Mar Diop où les travaux ne sont pas encore entamés et où l »état de délabrement avancé de la piste ne favorise pas la bonne pratique de la discipline. Malgré tout, des compétitions sont tenues régulièrement.

La Fédération Sénégalaise d’Athlétisme continue de dérouler sa mission qui consiste à développer la discipline sur toute l’étendue du territoire. Ainsi, les ligues régionales organisent régulièrement des compétitions et des inter- ligues. Il y a aussi une politique de décentralisation des compétitions dans les régions notamment les championnats nationaux des jeunes, les juniors séniors entre autres.

L’organisation des compétitions dans les ligues pour permettre aux athlètes de pouvoir faire valoir leurs performances.

Le manque criard d’infrastructures sportives a forcément des conséquences négatives sur le niveau de athlètes sénégalais notamment dans les compétitions internationales où le Sénégal glanait jadis beaucoup de médailles.

Selon Elhadji Bara Thiam, cet état de fait doit pousser les autorités à trouver des palliatifs en attendant que le stade Leopold Sedar Senghor et Iba Mar Diop qui sont de loin fonctionnels, pour que les compétitions puissent continuer à Dakar.

L’alternative est aussi de mettre en place des pistes d’athlétisme au stade Lat Dior de Thies ou le stade Maniang Soumaré car la région de Thiès a toujours été un grenier de champions et qui a beaucoup de potentialités.

Sur le plan technique, le vice-président de l’athlétisme déplore le fait que parfois, l’architecture des stades constitue un véritable problème technique avec les chinois qui construisent ces stades oublient parfois les sautoirs d’où l’appel aux autorités d’associer les techniciens dans la réalisation des stades.

En tout état de cause, Elhadji Bara Thiam d’interpeller les autorités pour plus de considération de l’athlétisme qui a toujours valu des satisfactions tant sur le plan national qu’international.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn