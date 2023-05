Alioune Niang Alexandre : « Nous ne voulons plus de mort »

La situation politico-judiciaire du pays ne laisse personne indifférent, surtout avec le procès opposant la masseuse Adji Sarr au leader du Pastef Ousmane Sonko. Le président de la coalition Moom sunu reew Sénégal (Msrs) ou un «Avenir pour Tous», Alioune Niang Alexandre, est de ceux là que ce procès ne laisse pas indifférents. «Nous ne voulons plus de mort»! Avec cette phrase pleine d’émotions, il a lancé des mots et son cri de cœur pour exprimer sa tristesse, selon Le Témoin.

«Je suis triste de tout ce qui se passe au Sénégal, et il est temps que tout ceci change et que les acteurs concernés prennent leurs responsabilités. Du président de la République au simple citoyen, dit-il. Leurs responsabilité face surtout à la «pauvreté accrue et au désespoir qui hante nos jeunes, l’insécurité qui s’accroît, la promotion flambante de l’immoralité, de l’escroquerie, de la traîtrise, des scandales récurrents et de la perversion consument malheureusement le pays».

Des mots forts sur les maux du pays compte tenu de la situation politique actuelle très tendue, des préoccupations des populations, et surtout leurs inquiétudes d’un lendemain «sans garantie». Alioune Niang Alexandre dit interpeller le chef de l’Etat Macky Sall à faire preuve de grandeur en libérant les «otages politiques» et en «classant sans suite » le dossier politique de viol Adji Sarr-Ousmane Sonko